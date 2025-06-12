مرسيليا يدشن صفقاته للموسم الجديد بـ«أنخيل جوميز»

مرسيليا(أ ف ب)

توصل مرسيليا المشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى "اتفاق مبدئي" مع لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي أنخيل جوميز المنتهي عقده مع ليل، والذي من المتوقع أن يكون أول صفقات النادي.وأفاد مرسيليا في بيان مقتضب "يعلن أولمبيك مرسيليا عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع أنخيل جوميز لانضمام لاعب خط الوسط الإنجليزي الدولي". يُفتتح سوق الانتقالات الصيفية رسمياً الاثنين في فرنسا، بعد فترة انتقالات أولية امتدت لعشرة أيام بين الأول والعاشر من يونيو، والمرتبطة بكأس العالم للأندية. وانتهى عقد جوميز "24 عاماً" مع ليل الذي انضم إليه في عام 2020 قادماً من مانشستر يونايتد، الذي بدأ معه مسيرته الكروية، حيث لعب إلى جانب مايسون جرينوود، هداف مرسيليا الموسم الماضي. تم اختياره لارتداء قمصان منتخبات إنجلترا للشباب، وأصبح لاعباً دولياً بعد كأس أوروبا 2024، خلال فترة لي كارسلي، مدرب منتخب ما دون 21 عاماً والذي فاز معه بكأس أوروبا للشباب عام 2023.