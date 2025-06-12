نهائي السلة الأميركي.. بيسرز يتقدم على ثاندر بالفوز الثاني

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل بنديكت ماتورين وتي.جيه ماكونيل ثنائي إنديانا بيسرز 49 نقطة فيما بينهما، ليقودا الفريق للفوز 116-107 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، والتقدم 2-1 في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وبفضل 27 نقطة سجلها ماتورين وتألق ماكونيل، أصبح بيسرز يملك أفضلية في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وسجل تايرس هاليبرتون 22 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، بينما أضاف باسكال سياكام 21 نقطة لصالح بيسرز، الذي لم يخسر مباراتين متتاليتين منذ ديسمبر الماضي. وقاد جالن وليامز قائمة المسجلين في ثاندر برصيد 26 نقطة وأضاف شاي جيلجيوس-ألكسندر 24 نقطة. وستقام المباراة الرابعة غداً الجمعة في إنديانابوليس.