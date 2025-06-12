استقبال صاخب من جماهير جالطة سراي لـ«ساني»

إسطنبول(د ب أ)

حظي ليروي ساني، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بترحيب حار من مئات المشجعين في إسطنبول لدى وصوله في وقت مبكر من صباح اليوم، تمهيداً لانتقاله إلى جالطة سراي، حامل الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب الدوري التركي. وعقب وصوله إلى المطار، تحدث ساني «29 عاماً»، الذي ينتهي تعاقده مع بايرن يوم 30 يونيو الجاري، باختصار بشأن انتقاله المتوقع. وقال ساني إن الجماهير المتحمسة التي قابلها في إسطنبول عندما كان لاعباً في الفريق المنافس، تركت انطباعاً دائماً لديه، وكان لها دور في قراره بالانضمام إلى جالطة سراي، مضيفاً: «كانت الأجواء رائعة. كانت صاخبة جداً». وظهر ساني وقد ارتدى وشاح جالطة سراي، تحيطه الجماهير التي كانت تنادي باسمه، وقال: «الأجواء هنا صاخبة بالفعل، ولا يمكنني الانتظار لخوض أول مباراة لي على أرضنا أمام الجماهير». وقام جالطة سراي ببث وصوله بشكل مباشر على القناة الرسمية للنادي على موقع «يوتيوب». ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك أندية تركية أبدت اهتمامها بضمه، ولماذا اختار جالطة سراي، قال ساني:«كانت هناك بعض الأندية المهتمة، ولكن العرض الكامل، والأجواء، ومدى رغبة النادي في التعاقد معي، ومدى رغبة الجماهير في انضمامي، هو ما أقنعني في النهاية بأن أقول: حسنا، سأنضم إلى جالطة سراي. أريد أن أحقق الكثير مع هذا النادي». وفي الوقت نفسه، سافر بايرن ميونيخ إلى أميركا يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. ولايزال ساني في قائمة الفريق للبطولة، لاسيما وأن عقده سيظل مستمراً حتى دور ال16 لو صعد الفريق إليه. وانضم ساني إلى بايرن قادماً من مانشستر سيتي في 2020 مقابل 50 مليون يورو. اللاعب الدولي الألماني كان من بين اللاعبين الذين يحصلون على راتب كبير، وذكرت تقارير أنه رفض تخفيض راتبه خلال المفاوضات الصعبة التي دارت بين اللاعب والنادي.