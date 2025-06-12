الجمعة 13 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهاجم فلامنجو في مرمى التلاعب بنتائج المباريات

مهاجم فلامنجو في مرمى التلاعب بنتائج المباريات
12 يونيو 2025 12:12

ساو باولوأ ف ب)

أخبار ذات صلة
الأهلي «ملك الأرقام القياسية» يستعد لصناعة التاريخ في مونديال الأندية
«ميركاتو المونديال» 58 صفقة بـ480.4 مليون دولار

اتُهم المهاجم البرازيلي برونو هنريكي نجم فلامنجو البرازيلي النادي الأكثر شعبية في البلاد، بتورطه المزعوم في فضيحة تلاعب بنتائج المراهنات، وفقاً لما أفاد مصدر مقرب من فريق الدفاع.وُجهت إلى المهاجم البالغ 34 عاماً، والمشتبه في تعمده الحصول على بطاقة صفراء لصالح مراهنين مقربين منه، تهمة الاحتيال الرياضي والخداع، وفقا للمصدر. وأكد محاميه لوكالة فرانس برس أن «مكتب المدعي العام في برازيليا وجّه إليه الاتهام اليوم»، موضحاً أن لائحة الاتهام لن تمنعه من المشاركة في كأس العالم للأندية (من 15 يونيو إلى 13 يوليو). خلال هزيمة فلامنجو على أرضه أمام سانتوس 1-2 في نوفمبر 2023، تلقى هنريكي بطاقة صفراء، بعد ارتكابه خطأ في وقت متأخر من المباراة. طُرد لاحقاً لاعتدائه على الحكم. وأفادت الشرطة البرازيلية بالعثور على رسائل على هاتف شقيقه. نُشرت بعض هذه الرسائل في الصحافة المحلية، ومما جاء فيها: سأل شقيق اللاعب «عندما نطلب منك الحصول على البطاقة الثالثة (في الدوري البرازيلي)، فأخبرنا»، فأجابه هنريكي «أمام سانتوس». في نوفمبر 2024، أُجريت عمليات تفتيش في ريو دي جانيرو وعدة مدن في ولاية ميناس جيرايس موطن اللاعب. وكشفت عملية مراقبة أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن شقيق هنريكي وزوجة أخيه وابن عمه، فتحوا حساباً على موقع مراهنات إلكتروني في اليوم السابق للمباراة، وراهنوا على حصول مهاجم فلامنجو على بطاقة صفراء ضد سانتوس. ومن المتوقع أيضاً أن تُصدر المحكمة العليا للعدالة الرياضية حكمها في هذه القضية. إذا وجهت المحكمة اتهامات للاعب، فقد يُوقف هنريكي الذي ارتدى قميص المنتخب البرازيلي في مباراتين دوليتين عام 2019، عن اللعب حتى تنتهي الإجراءات. اندلعت العديد من فضائح التلاعب في نتائج المراهنات في البرازيل في السنوات الأخيرة. في سبتمبر 2023، تم تمديد عقوبات 11 لاعباً موقوفاً من قبل الاتحاد البرازيلي على المستوى الدولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

فلامنجو
كأس العالم للأندية
منتخب البرازيل
سانتوس
آخر الأخبار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
علوم الدار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
اليوم 08:23
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
الرياضة
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
اليوم 14:45
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
الرياضة
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
اليوم 14:30
ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان
الأخبار العالمية
ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان
اليوم 14:27
قطر والسعودية يستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية لمونديال 2026
الرياضة
قطر والسعودية يستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية لمونديال 2026
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©