مهاجم فلامنجو في مرمى التلاعب بنتائج المباريات

ساو باولوأ ف ب)

اتُهم المهاجم البرازيلي برونو هنريكي نجم فلامنجو البرازيلي النادي الأكثر شعبية في البلاد، بتورطه المزعوم في فضيحة تلاعب بنتائج المراهنات، وفقاً لما أفاد مصدر مقرب من فريق الدفاع.وُجهت إلى المهاجم البالغ 34 عاماً، والمشتبه في تعمده الحصول على بطاقة صفراء لصالح مراهنين مقربين منه، تهمة الاحتيال الرياضي والخداع، وفقا للمصدر. وأكد محاميه لوكالة فرانس برس أن «مكتب المدعي العام في برازيليا وجّه إليه الاتهام اليوم»، موضحاً أن لائحة الاتهام لن تمنعه من المشاركة في كأس العالم للأندية (من 15 يونيو إلى 13 يوليو). خلال هزيمة فلامنجو على أرضه أمام سانتوس 1-2 في نوفمبر 2023، تلقى هنريكي بطاقة صفراء، بعد ارتكابه خطأ في وقت متأخر من المباراة. طُرد لاحقاً لاعتدائه على الحكم. وأفادت الشرطة البرازيلية بالعثور على رسائل على هاتف شقيقه. نُشرت بعض هذه الرسائل في الصحافة المحلية، ومما جاء فيها: سأل شقيق اللاعب «عندما نطلب منك الحصول على البطاقة الثالثة (في الدوري البرازيلي)، فأخبرنا»، فأجابه هنريكي «أمام سانتوس». في نوفمبر 2024، أُجريت عمليات تفتيش في ريو دي جانيرو وعدة مدن في ولاية ميناس جيرايس موطن اللاعب. وكشفت عملية مراقبة أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن شقيق هنريكي وزوجة أخيه وابن عمه، فتحوا حساباً على موقع مراهنات إلكتروني في اليوم السابق للمباراة، وراهنوا على حصول مهاجم فلامنجو على بطاقة صفراء ضد سانتوس. ومن المتوقع أيضاً أن تُصدر المحكمة العليا للعدالة الرياضية حكمها في هذه القضية. إذا وجهت المحكمة اتهامات للاعب، فقد يُوقف هنريكي الذي ارتدى قميص المنتخب البرازيلي في مباراتين دوليتين عام 2019، عن اللعب حتى تنتهي الإجراءات. اندلعت العديد من فضائح التلاعب في نتائج المراهنات في البرازيل في السنوات الأخيرة. في سبتمبر 2023، تم تمديد عقوبات 11 لاعباً موقوفاً من قبل الاتحاد البرازيلي على المستوى الدولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).