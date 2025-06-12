الجمعة 13 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأرقام القياسية تتهاوى أمام «السبّاحة الصغيرة»

الأرقام القياسية تتهاوى أمام «السبّاحة الصغيرة»
12 يونيو 2025 13:07

مونتريال(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
1000 سباح يمثلون 10 دول في «أبوظبي سويم فور لايف»
«الكندية الصغيرة» تحطم الرقم القياسي في سباق 400 متر حرة

واصلت السبّاحة الكندية سامر ماكنتوش تحطيم الأرقام القياسية العالمية، وهو الثالث لها في 5 أيام، وهذه المرة في سباق 400 م متنوعة الذي تحمل بنفسها رقمه القياسي، وذلك بتسجيلها 4:23.65 دقيقة ضمن تجارب البطولة المحلية في فيكتوريا أمس.وحطمت ماكنتوش ابنة الـ 18 عاماً رقمها السابق 4:24.38 دقيقة الذي سجلته في تورنتو في مايو العام الماضي خلال التصفيات المحلية أيضاً. تألقت الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في باريس العام الماضي، طوال هذه البطولة، حيث حطمت السبت بتوقيت 3:54.18 دقيقة الرقم القياسي لسباق 400 م حرة، متفوقة بأكثر من ثانية على أفضل رقم عالمي حققته النجمة الأسترالية أريارن تيتموس عام 2023 (3:55.38 د.). وسجلت ثالث أسرع زمن في سباق 800 م حرة الأحد (8:05.07)، قبل أن تعود إلى الحوض الاثنين لتحطم بعد تسجيلها 2:05.70 دقيقة الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م متنوعة، والمسجل باسم المجرية كاتينكا هوسو قبل عقد من الزمن (2:06.12 د.). وقدّمت السباحة الشابة مرة جديدة أداءً رائعاً في الأحواض، لتفرض نفسها من بين أبرز المرشحات لنيل الذهب في بطولة العالم للسباحة، التي ستقام في سنغافورة هذا العام. انطلقت ماكنتوش في محاولة تحطيم رقمها القياسي العالمي بسلاسة، حيث أكملت المرحلة الأولى من سباق الفراشة بسرعة قياسية عالمية. تقدمت بأكثر من ثانية على الرقم القياسي العالمي في منتصف السباق، ورغم أن هذا الفارق انخفض إلى عُشر ثانية بعد سباحة الصدر، إلا أنها قدمت أداءً حراً مثيراً في المراحل الأخيرة. قالت ماكنتوش: «قبل مشاركتي هذه الليلة، كنت أعلم أنني أستطيع تحقيق إنجاز مميز، لأن هذه ربما كانت أفضل بطولة في مسيرتي». وأضافت: «الأرقام القياسية العالمية تُصنع لتحطم. لذا، بحلول الوقت الذي أعتزل فيه هذه الرياضة، أريد التأكد من أن هذا الرقم القياسي سيكون الأسرع». وتابعت: «هذا ما يدفعني للاستمرار، لأنني أعلم أن الجيل القادم سيكبر وسيُطارد الرقم القياسي. لذا عليّ أن أبذل قصارى جهدي لأرى إلى متى سيصمد هذا الأداء». ستتوجه ماكنتوش إلى بطولة العالم الشهر المقبل بهدف إضافة المزيد إلى رصيدها من الميداليات الذهبية الأربع التي حصدتها سابقاً في مشاركاتها العالمية (200 م فراشة و400 م متنوعة في بودابست عام 2022 وفي فوكوكا عام 2023).

السباحة
بطولة العالم للسباحة
آخر الأخبار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
علوم الدار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
اليوم 08:23
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
الرياضة
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
اليوم 14:45
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
الرياضة
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
اليوم 14:30
ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان
الأخبار العالمية
ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان
اليوم 14:27
قطر والسعودية يستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية لمونديال 2026
الرياضة
قطر والسعودية يستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية لمونديال 2026
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©