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الرياضة

لوس أنجلوس تعبر اضطراب الأوضاع بشهادة أولمبية

لوس أنجلوس تعبر اضطراب الأوضاع بشهادة أولمبية
12 يونيو 2025 13:45

لوزان (أ ب)

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أبدى مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية هدوءاً تاماً بشأن مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام عام 2028 في لوس أنجلوس، وذلك بعد أيام من صور انتشار الحرس الوطني، وحرق السيارات في شوارع المدينة. وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بقوة المدينة الأميركية، كما أبدى مسؤولو 36 اتحاداً يمثلون الرياضات المشاركة في الحدث الأولمبي، الذي سيقام بعد 3 سنوات ثقتهم في وجود رغبة مشتركة مستقبلاً بين مسؤولي الحكومة الأميركية من أجل المشروع الأولمبي. وقال باخ لوكالة أسوشيتد برس: «نحظى بدعم كامل من رئيس الولايات المتحدة، وحاكم كاليفورنيا ورئيس بلدية لوس أنجلوس، من أجل نجاح هذه الدورة الأولمبية». ومن جانبه، قال سيباستيان كو، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012: «أقضي الكثير من الوقت في لوس أنجلوس، والمشكلة في تدفق الأخبار على مدار اليوم، نرى نفس السيارة تحترق كل 20 دقيقة، ما يوحي بأن المدينة بالكامل تحترق، ولكن هذا ليس حقيقياً». وأضاف باخ، الذي تنتهي رئاسته للجنة الأولمبية الدولية بعد 12 يوماً: «لا يمكن للجنة الأولمبية الدولية التعليق على الخلافات السياسية الداخلية، إنها مدينة قوية، وقد رأينا ذلك في رد الفعل الذي أعقب حرائق الغابات، واعتبر المجتمع حينها أولمبياد 2028 حافزاً لإعادة البناء». وسيخلف باخ رسمياً في لوزان، يوم 23 يونيو، كريستي كوفنتري، السباحة الفائزة بذهبية أولمبية ووزيرة الرياضة السابقة في زيمبابوي، والتي فازت في انتخابات مارس لتتولى رئاسة اللجنة حتى عام 2033. وتتصدر أولويات كريستي أول رئيسة أفريقية للجنة الأولمبية الدولية في تاريخها الممتد على 131 عاماً، التخطيط لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أولمبياد لوس أنجلوس 2028
توماس باخ
كريستي كوفنتري
سيباستيان كو
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