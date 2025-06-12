«رولينج كورت» و«فيلد أوف جولد» لقاء العمالقة



عصام السيد (أبوظبي)

لا تزال مباراة الإعادة الحاسمة بين المهر «رولينج كورت» لجودلفين، وغريمه «فيلد أوف جولد» لجودمونت، قائمة، بعد أن ظهر اسم الثنائي ضمن قائمة 11 مشاركاً في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى البالغ إجمالي جوائزه المالية 650.000 جنيه إسترليني.

وفاز مهر جولدلفين بالمركز الأول، عندما التقى الثنائي في سباق بيتفريد 2000 جينيز الإنجليزي للفئة الأولى في نيوماركت، حيث حل فيلد أوف جولد ثانياً بقوة، ومنذ ذلك الحين، حقق فوزاً رائعاً في سباق 2000 جينيز الأيرلندي.

ويبقى «شادو أوف لايت» لجودلفين، الذي حل ثالثاً في نيوماركت، في السباق أيضاً، بإشراف تشارلي أبلبي إلى جانب رفيق إسطبلهم «أوبرا بالو»، الفائزة بسباق هيرون ستيكس، بينما يشارك «هنري ماتيس» بطل سباق 2000 جينيز الفرنسي، إلى جانب «أوفيرس»، بإشراف أيدان أوبراين.

ويدافع «جونكويل»، الذي خسر بصعوبة في سباق بول ديساي دي بولان وويندلورد، عن مكانه بإشراف المدرب أندرو بالدينج لجودمونت، بينما يكمل «راشابار» و«سكورتي تشامب» المنافسة المحتملة.

ويشهد سباق كوين آن ستيكس الافتتاحي عودة مثيرة للحماس، حيث يستضيف السباق أربع خيول من أصحاب المراكز الأولى في سباق لوكينج ستيكس، يتصدرها في الترشيحات «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، صاحب المركز الثالث في نيوبري، والفائز به «ليد آرتيست»، والثاني «دانسينج جيميني»، والرابع «نوتابل سبيتش» لجودلفين.

