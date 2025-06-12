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الرياضة

14 نزالاً عالمياً في «971 للفنون القتالية»

14 نزالاً عالمياً في «971 للفنون القتالية»
12 يونيو 2025 15:00

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة عن إقامة 14 نزالاً تجمع نخبة من ألمع نجوم العالم والوطن العربي في النسخة الثانية من بطولة 971 للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يوم السبت في قاعة كوكاكولا أرينا.
وجاء الإعلان عن برنامج النزالات وتفاصيل الحدث في المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مساء أمس في الصالة الرياضية التابعة للبطولة بدبي، بحضور منير لزاز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وجميع المقاتلين المشاركين في واحدة من أبرز الأمسيات القتالية المنتظرة على مستوى المنطقة.
وأشاد لزاز، بالدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في دعم المواهب الرياضية وتوفير البيئة المثالية لنموها وتطورها، وتحديداً دبي التي كانت نقطة الانطلاق في مسيرته، ومنحته الفرصة لمواصلة حلمه كمقاتل محترف، وقال: «الهدف الأساسي من تنظيم البطولة هو تسليط الضوء على المقاتلين المشاركين وإبراز طموحاتهم داخل القفص، في أجواء حماسية شهدها المؤتمر، تعكس حجم الترقب والاهتمام من قبل الجماهير والمهتمين برياضة الفنون القتالية المختلطة.
كما شهد المؤتمر حضور بطلي النزال الرئيسي محمد موكاييف وتوماس أسيس، اللذين يخوضان النزال الرئيسي، حيث تبادلا التصريحات وأعلنا التحدي أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وسط أجواء تنافسية مشحونة بالحماس.
وأعرب محمد موكاييف المقاتل البريطاني من أصل داغستاني عن سعادته بأن يكون جزءاً من هذا الحدث في واحدة من أجمل مدن العالم، وأنا هنا لأقدم أفضل ما لديَّ أمام جمهور يستحق كل الاحترام.
أما المقاتل البرازيلي توماس أسيس فقال: «تواجدي في دبي فرصة مهمة في مسيرتي، وأشعر بحماس كبير لخوض هذا النزال. الجمهور هنا يعشق الرياضات القتالية والمنافسة القوية، وسأكون على الموعد».
ومن المتوقع أن تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث تم الإعلان عن نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من انطلاق الحدث، ما يعكس حجم الشعبية المتزايدة للبطولة، وتأتي هذه النتائج امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها الإمارات ودبي في استضافة أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة خلال السنوات الماضية، حيث باتت الإمارة وجهة مفضلة لنجوم اللعبة والمنظمات العالمية، بفضل بنيتها التحتية الرياضية المتطورة، ودورها في تمكين المواهب وتوفير منصة حقيقية، لكل من يسعى إلى تحقيق حلمه في عالم الرياضات القتالية.

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