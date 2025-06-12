6 منتخبات في النسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة الشبكة



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي النسخة الأولى من «كأس الإمارات لكرة الشبكة (نتبول) 2025، التي تُقام خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، في صالة نادي النصر الرياضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد كرة الشبكة، وشركة فالكون، وبرعاية دبي القابضة لإدارة المجمعات.

وتُعد هذه هي أول بطولة رسمية لكرة الشبكة للسيدات في الدولة، ويشارك فيها 6 من أفضل منتخبات في العالم التي تمثل ثلاث قارات، وهي: الإمارات المصنف 23 عالمياً، الولايات المتحدة الأميركية المصنف 30، وسنغافورة المصنف 19، وجمهورية أيرلندا المصنف 18، وكينيا المصنف 25، وناميبيا المصنف 20.

وفي حديثها عن البطولة، قالت سوزان سكيلدينج، رئيسة اللجنة المنظمة:«نفخر للغاية باستضافة دبي لأول حدث لها على الإطلاق معترف به من قبل الاتحاد العالمي للنت بول، ستكون المنافسة شرسة، حيث يفصل بين كل فريق بضعة مراكز تصنيفية، وبالنسبة للمنتخب الإماراتي ستكون لحظة رائعة أن يلعب على أرضه ضد منافسين عالميين، وبالنسبة للجماهير، إنها فرصة لمشاهدة كرة نت بول عالمية المستوى عن قرب».

ويشارك منتخبنا في هذه النسخة التاريخية وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الدولي، ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبات المخضرمات إلى جانب عناصر شابة تم تصعيدها من منتخبي تحت 17 و21 عامًا، في خطوة تعكس تطور برامج الإعداد والتنمية داخل الدولة.

ويحتل منتخبنا المرتبة 23 عالمياً ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الشبكة، ويسعى الفريق إلى تقديم أداء مشرّف يعكس الروح القتالية والانسجام بين عناصر الفريق، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره.