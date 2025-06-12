لقب الأكثر ربحاً في التاريخ ينتظر مونديال 2026

علي معالي (أبوظبي)

أشارت دراسة لأحد مواقع التسويق العالمية «بيتش ماركيتنج جروب» إلى أن بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ستحقق إيرادات تتجاوز 10 مليارات دولار، وهو رقم يفوق أي حدث رياضي آخر أقيم على الإطلاق. وستُقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخباً، يتنافسون في 104 مباريات في 16 مدينة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، ويتوقع أن يصل عدد جمهورها العالمي إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي ما يقرب من ثلثي سكان العالم، علاوة على ذلك، ويُقدر إجمالي التفاعلات عبر جميع أشكال الإعلام بأكثر من 700 مليار، ويعود ذلك إلى طموح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والدول الثلاث المشاركة في الاستضافة إلى تحويل كأس العالم 2026 إلى «لحظة تقارب عالمي، تتحد فيها الرياضة والتكنولوجيا والموسيقى والثقافة والإعلام والسياسة والهوية على نطاق غير مسبوق». في مقابلات أُجريت مؤخراً، أكدت أن كأس العالم 2026 ستكون «أكبر ظاهرة ثقافية في التاريخ»، بتأثير أكبر من أي حدث رياضي سابق، كما أشارت دراسة أجرتها إحدى شركات التحليل المالي، أن كأس العالم للأندية 2025، ومونديال 2026، سيُضيفان 62 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي العالمي.