4 فرق في الدور النهائي لدوري السلة على الكراسي المتحركة

دبي (وام)

تنطلق بعد غد السبت، الأدوار النهائية لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية، بإقامة مباريات ذهاب الدور نصف النهائي بين الفرق الأربعة المتصدرة للترتيب، وهي نادي خورفكان للمعاقين، ونادي الثقة، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم.وقال ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، إن مباريات الإياب للدور ذاته ستقام يوم الأحد، على أن يتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم 28 يونيو الجاري، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وأشار إلى أن المحطة المقبلة ستكون الأدوار النهائية لدوري كرة السلة 3×3، التي ستقام خلال شهر يوليو المقبل، وتعقبها بطولة كأس اللجنة البارالمبية لكرة السلة يومي 19 و20 يوليو 2025، في ختام موسم السلة لأصحاب الهمم. وأشاد بالموسم الرياضي لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة، مؤكداً أن المنافسات اتسمت بالقوة والتقارب بين الأندية، في أجواء فنية مميزة تعكس تطور اللعبة ومستوى اللاعبين.