«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر تايلاند



دبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي معسكره الخارجي، الذي أقيم في العاصمة التايلندية، بانكوك، خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو الحالي ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2026، حيثُ يلعب منتخبنا في المجموعة التاسعة مع منتخبات جوام وهونج كونج وإيران.

وخاض الأبيض الأولمبي خلال معسكر بانكوك مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب هونج كونج وفاز بخماسية سجلها اللاعبون ريتشارد أوكونور، منصور المنهالي، علي عبدالعزيز، مايد الكاس وعلي المعمري.

كما حقق الفوز أيضاً في المباراة الودية الثانية أمام نظيره المنتخب التايلندي بهدفين لهدف، وسجل هدفي المنتخب اللاعبان مايد الكاس وضاري فهد.

ضمت قائمة منتخبنا الوطني في هذا المعسكر 24 لاعباً، وهم: خالد توحيد، فهد جاسم، ضاري فهد، مطر زعل، مايد الكاس، سعيد المقدمي، عدلي حاتم، هزاع شهاب، مبارك بن زامة، يوسف المرزوقي، زايد خميس، ريتشارد أكونور، علي المعمري، منصور المنهالي، عبدالله أحمد، منصور سعيد، أحمد مال الله، غيث عبدالله، جمال خليفة، علي عبدالعزيز، عيسى خلفان، ربيع البلوشي، جونيور ندياي.