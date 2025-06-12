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الرياضة

جوارديولا: «البرنابيو» ساحة مدرسة لـ «شباب برشلونة»!

جوارديولا: «البرنابيو» ساحة مدرسة لـ «شباب برشلونة»!
12 يونيو 2025 14:59


مراد المصري (أبوظبي)
أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي وبرشلونة السابق، بالمستويات التي يقدمها اللاعبون الشباب الصاعدون من أكاديمية «لا ماسيا» للنادي الكتالوني، وقال: «هؤلاء اللاعبون يلعبون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أو ملعب البرنابيو ضد ريال مدريد في سن 17 و19 عاماً، ويبدون وكأنهم يلعبون في ساحة المدرسة!».
وفي مقابلة مع أحد المواقع الإلكترونية، قال جوارديولا حول الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون الشباب: «شخصياً عانيت كثيراً في شبابي، اللعب في كامب نو، مع وجود 50 صحفياً في المؤتمر الصحفي، والتعرض للتقييم باستمرار كان أمراً صعباً، ما يعجبني باللاعبين الشباب الحاليين في صفوف برشلونة عدم شعورهم بالضغوط، ولعب كل مباراة وكأنهم في ساحة 

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