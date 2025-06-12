كازورلا يدخل التاريخ في رحلة إنقاذ «نادي الطفولة»!



مراد المصري (أبوظبي)

دخل سانتي كازورلا التاريخ، كأكبر لاعب يسجل هدفاً في تصفيات ملحق الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم «الليجا»، بعمر 40 عاماً و180 يوماً، ليقود ريال أوفييدو إلى بلوغ الدور النهائي عقب التعادل مع ألميريا 1-1، والتفوق 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعتبر قصة كازورلا مع النادي الواقع في إقليم أستوريا، من أكثر الحكايات العاطفية في كرة القدم، حيث يعتبر ريال أوفييدو نادي طفولة النجم صاحب الإنجازات الكبيرة في مسيرته الحافلة مع منتخب بلاده وأندية مثل أرسنال الإنجليزي وفياريال الإسباني، وسبق له أن ساهم بمبلغ مالي وشراء أسهم ضمن حملة لجمع مبلغ 2 مليون يورو لمساعدة النادي في عدم إشهار إفلاسه والاندثار للأبد في عام 2012.

واختار كازورلا العودة للعب في صفوف ريال أوفييدو في الموسم الماضي، حيث كان الفريق قريباً أيضاً من الصعود إلى «الليجا»، قبل خسارة الدور النهائي أمام إسبانيول في نهاية المطاف، إلا أنه قرر الاستمرار هذا الموسم أيضاً في محاولة جديدة لإعادة الفريق إلى صفوف النخبة الإسبانية بعد طول غياب.

ويترقب ريال أوفييدو الفريق الصاعد من مواجهة ميرانديس وراسينج سانتادير لمقابلته في الدور النهائي من تصفيات ملحق الصعود، مع تواصل المنافسة على الحصول على بطاقة الصعود الثالثة والأخيرة، بعدما سبق أن حصل ليفانتي وإلتشي على أول بطاقتين.