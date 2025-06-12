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الرياضة

محمد بن ثعلوب يهنئ ماريوس بتجديد الثقة ورئاسة «دولي الجودو»

محمد بن ثعلوب يهنئ ماريوس بتجديد الثقة ورئاسة «دولي الجودو»
12 يونيو 2025 16:59

 
أبوظبي (الاتحاد)

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هنّأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو بمناسبة تجديد الثقة في قيادته مجدداً لـ«عائلة الجودو» في العالم لدورة أولمبية جديدة بعد الاحتفاظ بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للجودو لدورة قادمة، بعد أن لعب دوراً كبيراً وبارزاً في النقلة النوعية، التي شهدتها اللعبة على مختلف الأصعدة والمستويات لتصبح الرياضة الأولمبية الأكثر تواجدا في مختلف المحافل الرياضية.
من جهة ثانية، جددت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجودو في اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد الدولي في بودابست على هامش بطولة العالم للجودو 2025، ثقتها في محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفيراً للصداقة والسلام والإنسانية مجدداً، وذلك تقديراً للأدوار الكبيرة التي ظلّ يقوم بها على مستوى المنطقة، مما ساهم في اتساع رقعة المشاركة بدليل النجاحات التي ظل يحققها الاتحاد في استضافة كبرى بطولات الاتحاد الدولي للجودو في عاصمة أبوظبي.

 

 

محمد بن ثعلوب
الجودو
الاتحاد الدولي للجودو
منتخب الجودو
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