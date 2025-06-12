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الرياضة

أرنولد: الانضمام إلى ريال مدريد «حلم تحقق»

أرنولد: الانضمام إلى ريال مدريد «حلم تحقق»
12 يونيو 2025 17:01


مدريد (رويترز)
وصف مدافع ليفربول السابق ترينت ألكسندر أرنولد انتقاله إلى ريال مدريد بأنه «حلم تحقق» في خطاب ألقاه باللغة الإسبانية خلال تقديمه الرسمي اليوم الخميس، ورحل أرنولد المولود في ليفربول الشهر الماضي عن نادي طفولته وسط دموعه بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، قبل أن ينضم إلى ريال في صفقة مدتها ست سنوات.
وحسب تقارير إعلامية بريطانية فإن ريال مدريد دفع رسوماً قدرها عشرة ملايين جنيه إسترليني (13.58 مليون دولار) للتعاقد مع ألكسندر أرنولد (26 عاماً) قبل انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو الجاري، ليضمن بذلك مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو تموز المقبل.
وقال «أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وريال مدريد على هذه الفرصة. التوقيع لناد مثل ريال مدريد لا يحدث كل يوم. إنه حلم يتحقق».
وأضاف «أنا سعيد للغاية وفخور بوجودي هنا. أتطلع حقاً إلى تقديم أفضل ما لديّ لجماهير ريال مدريد. لكنني أدرك أن اللعب لريال مدريد مسؤولية كبيرة».
وتابع «أنا مستعد لتقديم كل شيء من أجل الفريق والمشجعين. لا أطيق الانتظار لإظهار مستواي والفوز بالعديد من الألقاب وأن أصبح بطلاً وأتطور وأستمتع بكل لحظة إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم».
سيرتدي ألكسندر-أرنولد القميص رقم 12 مع ريال مدريد، إذ تحظر لوائح كرة القدم الإسبانية استخدام رقم 66 الذي كان يحمله مع ليفربول.
كما سيضع اسمه الأول «ترينت» على قميصه، قائلاً إنه من السهل فهمه للناطقين باللغة الإسبانية. 

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