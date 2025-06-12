منتخبنا يفتتح مشواره في مونديال الناشئين بلقاء كوستاريكا



الدوحة (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل جدول مباريات البطولة التي تقام بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها.

ويفتتح منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً والموجود بالمجموعة الثالثة مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كوستاريكا يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل، فيما يواجه منتخب كرواتيا يوم الخميس 6 من الشهر نفسه، على أن يواجه منتخب السنغال يوم الأحد 9 من نوفمبر أيضاً.

وأكد راشد الخاطر المدير التنفيذي للعمليات في اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة أن جميع المباريات ستقام في ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، فيما تقام المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي.