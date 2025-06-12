الجمعة 13 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا يفتتح مشواره في مونديال الناشئين بلقاء كوستاريكا

منتخبنا يفتتح مشواره في مونديال الناشئين بلقاء كوستاريكا
12 يونيو 2025 17:30


الدوحة (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل جدول مباريات البطولة التي تقام بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها.
ويفتتح منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً والموجود بالمجموعة الثالثة مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كوستاريكا يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل، فيما يواجه منتخب كرواتيا يوم الخميس 6 من الشهر نفسه، على أن يواجه منتخب السنغال يوم الأحد 9 من نوفمبر أيضاً.
وأكد راشد الخاطر المدير التنفيذي للعمليات في اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة أن جميع المباريات ستقام في ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، فيما تقام المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي.

أخبار ذات صلة
برئاسة حمدان بن مبارك.. اتحاد الكرة يستعرض أنشطته في الجمعية العمومية
«الأولمبي» يُنهي معسكر بانكوك بفوز مستحق على تايلاند
كأس العالم للناشئين
منتخب الناشئين
اتحاد الكرة
لجنة المنتخبات
آخر الأخبار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
علوم الدار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
اليوم 08:23
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
اليوم 14:54
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
الرياضة
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
اليوم 14:45
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
الرياضة
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
اليوم 14:30
ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان
الأخبار العالمية
ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©