مانشستر يونايتد يبدأ بناء الفريق الديناميكي بضم كونيا

مانشستر(د ب أ)

أكمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع البرازيلي ماتيوس كونيا، اليوم الخميس. وكتب النادي العريق في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن ضم اللاعب ماتيوس كونيا رسمياً من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي". أضاف النادي الملقب بـ(الشياطين الحمر) في بيانه "وقع اللاعب البرازيلي "26 عاماً" على عقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو عام 2030? مع إمكانية تمديده لعام إضافي". وصرح كونيا عقب تعاقده رسمياً مع فريقه الجديد للموقع الرسمي للنادي "من الصعب وصف مشاعري بعدما أصبحت لاعباً في مانشستر يونايتد". أضاف كونيا "كنت أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على التلفاز في منزل جدتي بالبرازيل، ولطالما كان يونايتد هو فريقي الإنجليزي المفضل، وكنت أحلم بارتداء قميصه. أود أن أشكر عائلتي وكل من ساعدني في تحويل هذا الحلم إلى واقع". وأوضح كونيا "لا يسعني الانتظار حتى بداية الفترة التحضيرية لأتعرف على زملائي في الفريق وأستعد للموسم المقبل. تركيزي ينصب بالكامل الآن على العمل الجاد لأكون جزءًا مهما من الفريق، وأساهم في عودة هذا النادي إلى القمة". في المقابل، قال جيسون ويلكوكس، مدير الكرة بمانشستر يونايتد: "ضم ماتيوس كان ضمن أهم أولوياتنا هذا الصيف، لذا نحن سعداء بإتمام صفقة انتقاله في وقت مبكر من فترة الانتقالات". وتابع "لقد أثبت كونيا جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز كواحد من أبرز المهاجمين وأكثرهم إنتاجية في إنجلترا خلال فترة لعبه مع وولفرهامبتون، وقبل ذلك في إسبانيا وألمانيا". وشدد "إنه يمتلك جميع الصفات التي نبحث عنها في سعينا لبناء فريق قوي وديناميكي وممتع قادر على المنافسة على أكبر الألقاب". وسجل كونيا 17 هدفاً مع وولفرهامبتون في الموسم المنقضي، الذي تواجد خلاله مانشستر يونايتد كخامس أسوأ خط هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبع مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر بترتيب المسابقة العريقة خلال الموسم المنصرم، وهو أسوأ مركز له منذ انطلاق حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992، كما عانى من أكبر عدد من الخسائر في موسم واحد في البطولة، وسجل أدنى مجموع نقاط له. ولا يزال مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للدوري الإنجليزي بالاشتراك مع ليفربول برصيد 20 لقباً، يبحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 12 عاماً، وتحديداً منذ أن أحرز لقب المسابقة عام 2013، تحت قيادة مديره الفني الأسبق سير أليكس فيرجسون.