ويمبلدون ترفع قيمة الجوائز بنسبة 7%

لندن(أ ف ب)

سترتفع جوائز بطولة ويمبلدون الإنجليزية الكبرى في كرة المضرب بنسبة 7%، لتبلغ هذه السنة 53.5 مليون جنيه استرليني، في ظل تزايد الضغوط من اللاعبين للحصول على حصة أكبر من الأرباح.وسينال الفائز في بطولتي فردي الرجال والسيدات 3 ملايين جنيه، بزيادة بلغت 11% عن 2024، فيما ارتفعت قيمة المشاركة في الدور الأول إلى 66 ألف جنيه. ويأتي إعلان نادي عموم إنجلترا، بعد ارتفاع طلبات اللاعبين للحصول على حصة أكبر من أرباح البطولات الكبرى. وفي أبريل، وجه عشرون لاعباً رسالة إلى مدراء البطولات الكبرى، مطالبين بمساهمات أكبر، فيما أجريت مناقشات خلال بطولة رولان جاروس الأخيرة في باريس. وقالت رئيسة نادي عموم إنجلترا ديبي جيفانز في مؤتمر صحافي الخميس قبل انطلاق البطولة "نحن فخورون للغاية. إذا نظرتم إلى آخر عشر سنوات، بمقدوركم ملاحظة الزيادة (بنسبة 100%) وسبعة في المئة هذه السنة". وتقام بطولة ويمبلدون بين 30 يونيو 13 يوليو.