رغم غيابه عن المونديال.. يامال الأغلى في «القيمة السوقية»

معتز الشامي ( واشنطن)

قبل أقل 3 أيام على انطلاق كأس العالم للأندية بأميركا، حدث موقع "ترانسفير ماركت" القيم السوقية لـ 480 لاعباً يلعبون في الدوري الإسباني، وشهدت صدارة القائمة تغييرات ملحوظة، حيث جاء في صدارة القائمة نجم برشلونة الموهوب لامين يامال، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي ارتفعت قيمته السوقية بقيمة 20 مليون يورو لتصل إلى 200 مليون يور، رغم غياب فريقه عن كأس العالم للأندية، وهو ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعب الشاب. وحل نجم برشلونة محل فينيسيوس جونيور، الذي سجّلت قيمته السوقية البالغة 200 مليون يورو الموسم الماضي رقماً قياسياً جديداً، لكن البرازيلي لم يتمكن من تأكيد هذه القيمة، ونتيجةً لذلك، انخفضت قيمته بنسبة 15% لتسجل 170 مليون يورو، كما انخفضت القيمة السوقية لمواطنه البرازيلي رودريجو، بنسبة 10% لتتراجع من 100 مليون يورو إلى 90 مليون يورو. وتشمل تخفيضات أخرى في ريال مدريد أوريليان تشواميني بـ 5 ملايين يورو لتصل إلى 75 مليون يورو، وكذلك إدواردو كامافينجا بـ 10 ملايين يورو لتصل إلى 60 مليون يورو، لكن لم تكن كل الأخبار سيئة للفرنسيين في ريال مدريد، حيث عكس المهاجم النجم مبابي اتجاهه، وبعد تخفيض قيمته إلى 170 مليون يورو في وقت سابق، عاد إلى 180 مليون يورو. وإلى جانب جود بيلينجهام «دون تغيير»، أصبح مبابي ثاني أغلى لاعب في الدوري. مع ذلك، يتفوق نجم برشلونة الشاب يامال على نجمي ريال مدريد، حيث أصبح اللاعب الوحيد الذي تبلغ قيمته 200 مليون يورو في الدوري الإسباني. بينما يامال ليس لاعب برشلونة الوحيد الذي حصل على ترقيات، حيث نال بيدري زيادة قدرها 20 مليون يورو ليصبح 140 مليون يورو، ورافينيا زيادة 10 ملايين يورو ليصبح 90 مليون يورو، وزاد باو كوبارسي 10 ملايين يورو ليصبح 80 مليون يورو. وفي سياق آخر، برزت 3 مواهب، هي أليكس باينا في فياريال، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 10% من 50 مليون يورو إلى 55 مليون يورو. وكذلك خيسوس رودريجيز، لاعب ريال بيتيس، حيث ارتفعت قيمته السوقية من 10 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو، وأخيراً، موهبة أتلتيك بلباو ميكيل ياوريجيزار، الذي ارتفعت القيمة السوقية له بمقدار 10 ملايين يورو من 20 مليون يورو إلى 30 مليون يورو.