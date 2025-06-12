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الرياضة

رادوكانو تعود لصدارة التصنيف البريطاني

رادوكانو تعود لصدارة التصنيف البريطاني
12 يونيو 2025 20:28

لندن (د ب أ)

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تستعد إيما رادوكانو لاعتلاء صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات في بريطانيا، يوم الاثنين القادم، بعد خروج مواطنتها كاتي بولتر من بطولة كوينز، ما يؤهلها للتقدم في التصنيف العالمي للاعبات التنس. وخسرت بولتر أمام الروسية ديانا شنايدر، المصنفة الخامسة للبطولة، بنتيجة 2/ 6 و6/ 3 و6/ 2 في الدور الثاني بالمسابقة، اليوم الخميس، بدور الـ 16 للبطولة المقامة على الملاعب العشبية. وعقب انتهاء اللقاء، طلبت شنايدر، التي صعدت لدور الثمانية، من الجمهور البريطاني أن يسامحها بعد إقصائها بولتر في المباراة التي أقيمت على ملعب (آندي موراي أرينا). ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن شنايدر «21 عاماً» قولها «أود أولاً الاعتذار للجمهور». وأضافت اللاعبة الروسية «كاتي شخصية رائعة، أحبها من كل قلبي، لذا أشعر بالأسف الشديد لأنني لعبت ضدها وتغلبت عليها أمام جمهورها، لكنني آمل ألا تكرهوني كثيراً، وأن تشجعوني غداً». وضربت شنايدر موعداً في الدور المقبل مع الأميركية ماديسون كيز، المصنفة الثانية، غداً الجمعة.

آندي موراي
التصنيف العالمي للتنس
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