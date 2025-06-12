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الرياضة

الظروف الصحية تمنع رئيس الأهلي المصري من حضور مونديال الأندية

الظروف الصحية تمنع رئيس الأهلي المصري من حضور مونديال الأندية
12 يونيو 2025 20:31

القاهرة(د ب أ)

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أرسل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري خطاباً للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر فيه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها لتطوير اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والعلاقات المتميزة. وذكر الأهلي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس أن الخطاب تضمن أن الفريق الأحمر بوصفه واحداً من أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، فإنه يسعى للوصول لأبعد نقطة فيها، ويحرص دوماً على أن يقوم بدوره كاملاً تجاه اللعبة، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بل عالمياً أيضاً. وتمنى الخطيب النجاح للبطولة العالمية، التي تجرى منافساتها في الولايات المتحدة، والتي يتابعها العالم بشغف، مشيراً إلى أنه كان يتمنى التواجد في مقدمة بعثة الأهلي في هذا المحفل العالمي، لكن الظروف الصحية التي يمر بها لن تمكنه من الحضور. ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي مساء بعد غد السبت بالتوقيت المحلي في افتتاح منافسات مونديال الأندية، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً. ويتواجد الأهلي، الذي يشارك في المونديال للمرة العاشرة، وإنتر ميامي، في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة، برفقة فريقي بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

محمود الخطيب
الأهلي المصري
كأس العالم للأندية
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