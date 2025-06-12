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الرياضة

ساني يبدأ مسيرة جديدة مع جالطة سراي

ساني يبدأ مسيرة جديدة مع جالطة سراي
12 يونيو 2025 21:36

إسطنبول (د ب أ)

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أكد نادي جالطة سراي التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، ضم الجناح الدولي الألماني ليروي ساني، بعدما وقع عقداً معه لمدة ثلاث سنوات. وكتب ساني في وقت سابق رسالة وداع لجماهير بايرن ميونيخ الألماني قبل انتقاله المتوقع، حيث قال عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي «بعد خمس سنوات حافلة بالنجاحات هنا في ميونيخ، قررت فتح صفحة جديدة في الموسم المقبل». وأضاف ساني «إنني فخور للغاية بارتداء قميص أفضل وأكبر نادٍ في ألمانيا لأكثر من 200 مباراة، وسأعتز دائماً بالألقاب التي فزنا بها معاً». وانضم ساني إلى بايرن ميونيخ قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو. ويعتبر ساني من بين أعلى اللاعبين أجراً في بايرن، حيث ذكرت تقارير إخبارية رفضه تخفيضاً كبيراً في راتبه خلال مفاوضات صعبة لتمديد عقده لما بعد 30 يونيو الجاري. أضاف ساني في رسالته «شكراً للنادي، والجهاز الفني، وكل من عمل خلف الكواليس، وزملائي في الفريق، وخاصة أنتم، جماهيرنا، على الوقت الذي قضيناه معاً والذكريات التي عشناها سوياً». وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استقبل مئات من جماهير جالطة سراي اللاعب بحفاوة بالغة في مدينة إسطنبول التركية. وتحدث ساني «29 عاماً» بإيجاز عن انتقاله المتوقع بعد وصوله إلى المطار.

ليروي ساني
جالطة سراي
بايرن ميونيخ
مانشستر سيتي
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