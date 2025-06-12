شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة البادل تنس

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت اللجنة الرياضية في قطاع الأمن الجنائي البطولة الثانية لرياضة "البادل تنس"، ضمن منافسات درع مدير قطاع الأمن الجنائي، بمشاركة 20 لاعباً من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي. وأسفرت نتائج البطولة عن فوز النقيب عبدالله خالد آل علي والنقيب مانع حمدان الجابري بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني النقيب ناصر احمد المنصوري والملازم أول عبدالله راشد التميمي، وحلّ في المركز الثالث الملازم أول عبدالله علي الغفلي والملازم أول سالم محمد الكعبي، وذلك بعد منافسات حماسية أظهرت مهارات متميزة وروحاً رياضية عالية. وكرم الفائزين العميد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، مشيداً بحُسن التنظيم والمستوى الفني العالي الذي أظهره المشاركون، ومؤكداً أهمية الفعاليات الرياضية في تعزيز الروح المعنوية والتواصل بين الكوادر الشرطية، كما قدم الشكر والتقدير لجميع المشاركين على التفاعل الإيجابي، وسط أجواء رياضية محفزة.





