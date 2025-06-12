العين «زعيم» الألقاب.. و15 نادياً في قائمة أبطال موسم 2024-2025

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرض نادي العين الغائب عن منصات التتويج في منافسات الفريق الأول للموسم المنصرم 2024 - 2025، «الزعامة» على ألقاب المراحل السنية في الموسم برصيد 12 لقباً، وضعته في صدارة قائمة الأبطال التي ضمت 15 نادياً، وشملت على التوالي شباب الأهلي والإمارات والجزيرة والوحدة وكلباء وخورفكان والشارقة والوصل والنصر والظفرة وإيليت فالكونز ويونايتد والبطائح والفجيرة.

وكشفت إحصائية رقمية حرص «الاتحاد» على إعدادها عن تتويج 15 نادياً في 46 بطولة محلية وخارجية من الفريق الأول حتى دوري تحت 10 سنوات.

وتصدر إنجاز الشارقة المتوج بلقب «دوري أبطال آسيا 2»، المشهد على صعيد الموسم، كأول إنجاز قاري في رصيد «الملك» والثالث للأندية الإماراتية في بطولات الأندية الآسيوية، بعد لقبي العين في دوري أبطال آسيا 2003 و2023- 2024. وشهدت ألقاب منافسات الفريق الأول، سطوع نجم شباب الأهلي «بطل الرباعية»، والتي شملت اللقب الأغلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، ودرع التحدي القطري الإماراتي.

ونال الجزيرة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتوج الوصل بدرع السوبر القطري الإماراتي، والنصر بكأس السوبر الإماراتي القطري، والوحدة بكأس التحدي الإماراتي القطري، في حين حصد الظفرة درع دوري الدرجة الأولى، وإيليت فالكونز دوري الدرجة الثانية ويونايتد دوري الدرجة الثالثة.

وسيطر العين على منافسات المراحل السنية بـ 12 لقباً شملت دوري المحترفين تحت 23، دوري تحت 18 «أ»، كأس الإمارات «تحت 18»، كأس السوبر «تحت 18»، دوري تحت 16 «أ»، كأس الإمارات «تحت 16»، كأس السوبر «تحت 16»، كأس الإمارات «تحت 15»، كأس السوبر «تحت 15»، دوري تحت 14 «أ»، كأس الإمارات «تحت 14»، ودوري تحت 13 «أ».

وتألق شباب الأهلي في الفئات السنية بـ 6 ألقاب أبرزها دوري تحت 21، كأس السوبر تحت 14، دوري تحت 13 «ب»، دوري تحت 12 «أ»، دوري تحت 11 «أ»، ودوري تحت 10 «ب».

وحل نادي الإمارات ثالثاً في الترتيب العام لألقاب موسم 2024- 2025، برصيد 5 بطولات، شملت تتويجه بدرع دوري تحت 16 «ب»، ودوري تحت 15 «ب»، ودوري تحت 13 «ج»، ودوري تحت 12 «ب»، ودوري تحت 10 «ج».

وتساوت أندية الجزيرة والوحدة وكلباء برصيد 3 ألقاب لكل نادٍ، حيث شملت إنجازات «فخر أبوظبي» بجانب التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كأس الإمارات وكأس السوبر تحت 21، فيما نال الوحدة بجانب كأس التحدي الإماراتي القطري، لقب دوري تحت 15 «أ»، و دوري تحت 10 «أ»، فيما توج كلباء بألقاب دوري تحت 13 «د»، و دوري تحت 11 «ب»، دوري تحت 10 «د».

وشملت قائمة أبطال الموسم أندية خورفكان المتوج بلقبي دوري تحت 14 «ب»، ودوري تحت 12 «ج»، والبطائح بطل دوري تحت 18 «ب»، فيما حصد الفجيرة لقب دوري تحت 11 «ج».

ووسع اتحاد الكرة قاعدة مسابقات المراحل السنية في الموسم المنقضي بنسبة 43% مقارنة بموسم 2023-2024، ليرتفع عدد المسابقات إلى 32 بطولة، شملت فئات جديدة ضمت تحت 21، 18، 16، 15، 14، 13، 12، و11 عاماً، مقارنة بـ18 بطولة فقط في الموسم الماضي.

وشهد الموسم الحالي استحداث 5 بطولات لكأس السوبر للمرة الأولى، شملت الفئات: تحت 21، 18، 16، 15، و14 عاماً، إلى جانب استحداث دوريات جديدة، أبرزها دوري تحت 18 و16 و15 (ب)، ودوري تحت 13 (ج) و(د)، ودوري تحت 11 (ج)، ودوريات للأشبال تحت 10 سنوات للفئات (أ)، (ب)، و(ج).