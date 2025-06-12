سالم بن سلطان القاسمي: المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة الإنجازات الرياضية

الشارقة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، أن دولة الإمارات تولي المرأة المكانة التي تستحقها في الميادين كافة، ومنها الرياضة، تقديراً لدورها شريكاً فاعلاً في مسيرة البناء والإنجاز.

وأثنى الشيخ سالم بن سلطان، خلال زيارته مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على الرؤية الطموحة التي تقودها المؤسسة، مشيداً بجهودها في توفير بيئة رياضية محفزة قادرة على إعداد أجيال تنافس على أعلى المستويات، إلى جانب دورها المحوري في نشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارستها، وتوسيع قاعدة المشاركات من مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع رسالة المؤسسة في تحسين جودة الحياة عبر الرياضة.

واطلع الشيخ سالم بن سلطان على مختلف المرافق المتطورة التي يضمها مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، بما في ذلك الصالات الرياضية المتخصصة في المبارزة وكرة الطاولة ورياضات الدفاع عن النفس، وملاعب القوس والسهم، ومضمار ألعاب القوى، وميادين الرمي، إلى جانب مبنى مركز الطب الرياضي والرعاية الصحية، ومنطقة استراحة اللاعبات.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن إعجابه بالمستوى المتقدم للمرافق، مؤكداً أن ما شاهده في المركز يعكس حجم الاستثمار الجاد في تمكين المرأة الإماراتية رياضياً.

وتوجَّه الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على الدعم الذي يقدمانه للارتقاء برياضة المرأة.

والتقى الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، خلال الزيارة، حنان المحمود، نائب رئيس المؤسسة، والدكتور عبد العزيز النومان، المستشار الرياضي للمؤسسة، وموزة الشامسي، مدير المؤسسة.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع تنسيقي بين مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والاتحاد الإماراتي للمبارزة، جرى خلاله بحث آليات التعاون لتطوير رياضة المبارزة النسائية، من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع نطاق البرامج التدريبية، وتوفير الدعم الفني الكفيل بتمكين اللاعبات من التميز والمنافسة في البطولات المحلية والدولية.