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الرياضة

منتخب الجودو يدشن «مونديال بودابست» بمواجهتين من العيار الثقيل

منتخب الجودو يدشن «مونديال بودابست» بمواجهتين من العيار الثقيل
13 يونيو 2025 09:45

أبوظبي(الاتحاد)

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أسفرت قرعة بطولة العالم للجودو، التي يستضيفها الاتحاد المجري للجودو، خلال الفترة من 13 وحتى 19 يونيو الحالي، والتي جرت عبر تقنية الفيديو عن مواجهات ساخنة في الدور التمهيدية للفردي، ووضعت القرعة لاعبتنا بشيرات خرودي في مواجهة المنغولية لكها سوسوربارام في منافسات وزن (تحت 52 كجم)، وقد سبق أن التقيتا في ختام بطولة أبوظبي جراند سلام 2024 لهذا الوزن، وفازت وقتها لاعبتنا بالميدالية الذهبية. ووضعت القرعة لاعب منتخبنا نارمند بيان المصنف رقم 21 في تلك الفئة، في بداية تصفيات الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم أمام بطل السنغال الشاب مبوب محمدو المصنف الـ 31 .. ويشارك منتخبنا في كافه أوزان الرجال باستثناء وزن فوق 100 كجم بسبب إصابات تعرض لها لاعبو هذا الوزن، فيما اعتذر منتخبنا عن المشاركة في البطولة المختلطة التي تقام في ختام تلك البطولة. وتحمل البطولة التي تنطلق اليوم الجمعة بصالة باب لازلو أرينا بالعاصمة المجرية بودابست الرقم 38 لفئة الرجال، والـ 29 للسيدات، وذلك وسط مشاركة 556 لاعباً ولاعبة من 93 دولة من أبرز المصنفين في العالم، من بينهم 20 بطلاً أولمبياً، و28 بطلاً عالمياً. وتعتبر البطولة واحدة من أهم جولات الاتحاد الدولي للجودو العالمية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028، والتي رصدت لها اللجنة المنظمة مليون يورو كجوائز نقدية، مع مشاركة 16 محكماً من أفضل الحكام في العالم، في إدارة مبارياتها، لضمان جودة وشفافية التحكيم في هذه البطولة.

منتخب الجودو
أولمبياد لوس أنجلوس 2028
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