توتنهام يخطف مدرب برينتفورد

لندن(د ب أ)

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن تعاقده مع الدنماركي توماس فرانك، لتولي تدريب الفريق خلفاً للأسترالي آنجي بوستيكوجلو، الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي. وذكر توتنهام عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه قرر تعيين فرانك في منصب المدير الفني بعقد يمتد حتى عام 2028. وأضاف النادي اللندني، أن فرانك لديه خبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، حيث تولى تدريب برينتفورد منذ عام 2016، وهو من المدربين الذين قضوا أطول مدة في تدريب فريقه بالدوري الإنجليزي، وخلال فترته معه نجح في قيادته من دوري الدرجة الأولى، ليكون واحداً من الفرق الجيدة بالدوري الممتاز. وأوضح النادي اللندني أنه بتعيين فرانك فأن النادي حصل على واحد من المدربين المبتكرين في عالم كرة القدم، مشيراً إلى تمتعه بسجل حافل في تطوير اللاعبين والفرق، كما أبدى النادي تطلعه ليقود الفريق في فترة الاستعدادات للموسم الجديد. وقال توتنهام إن فرانك سيتولى المنصب وبطاقم مساعد كان معه في برينتفورد أيضاً، وهو مكون من جاستين كوكرين كمدرب للفريق الأول، وكريس هاسلام، كمدير للأداء ومساعد لمدرب الفريق الأول، مع جو نويتن محلل الأداء وأندرياس جيورجسن مساعد مدرب الفريق الأول قادماً من مانشستر يونايتد، وهو طاقم العمل الذي اعتمد عليه سابقاً في برينتفورد. وأنهى توتنهام الموسم في المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة، كما أنه حقق لقب الدوري الأوروبي بفوزه على مانشستر يونايتد، لكن ذلك لم يشفع لمدربه السابق بوستيكوجلو لدى الإدارة ليتم إقالته الأسبوع الماضي.