الأهلي المصري يتحدى إنتر ميامي في افتتاحية مونديال الأندية

ميامي(د ب أ)

تنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بشكلها الجديد، في الساعات الأولى من صباح الأحد، عندما يلتقي الأهلي المصري بإنتر ميامي الأميركي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة. وتشهد بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل في أميركا، مشاركة 32 فريقاً تم تقسيمها على ثماني مجموعات، يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16. ويشارك الأهلي في البطولة، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2020 / 2021، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في النهائي، قبل أن يحرز البطولة أيضاً موسم 2022 / 2023، كما ظفر الأهلي بدوري الأبطال موسم 2023 / 2024، لتأتي مشاركته في المونديال عن جدارة واستحقاق. وحصل إنتر ميامي على مقعده في كأس العالم للأندية، عقب فوزه بدرع مشجعي الدوري الأميركي لكرة القدم العام الماضي، وهي الكأس الممنوحة للفريق صاحب أفضل سجل إجمالي خلال الموسم بالدوري الأميركي لكرة القدم، مما منحه المقعد المخصص لناد واحد من الدولة المضيفة. وتعتبر المباراة الافتتاحية بالنسبة للأهلي وإنتر ميامي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذا أرادا أن تظل فرصهما قائمة في التأهل من هذه المجموعة، التي تضم أيضاً فريقا بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي. ويدخل إنتر ميامي المباراة ولديه أفضلية كبيرة، حيث يفترض أن يشعر وكأنه يلعب على أرضه، نظراً لإقامة المباراة على ملعب "هارد روك" في مدينته. وقبل مشاركته في البطولة، عانى إنتر ميامي من النتائج المتذبذبة في الدوري الأميركي هذا الموسم، الذي شهد العديد من العثرات غير المتوقعة، كان أبرزها الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال كونكاكاف، بخسارته القاسية 1 / 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام وايتكابس فانكوفر الكندي الشهر الماضي. وسرعان ما نهض إنتر ميامي من كبوته من جديد، وحقق انتفاضة واضحة بقيادة ميسي، حيث قدموا مستويات أفضل وحققوا انتصارات مهمة، حيث فاز 4 / 2 على مونتريال و5 / 1 على كولومبوس كرو، في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الأميركي قبل خوض غمار مونديال الأندية. وسيكون إنتر هو المرشح للفوز باللقاء نظراً لامتلاكه أفضلية إقامة المباراة على أرضه، بالإضافة إلى أن الفريق يضم بين صفوفه نجوم من الطراز الرفيع في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجواياني لويس سواريز، والإسباني سيرخيو بوسكيتس. ولكن لن يكون الأهلي صيداً سهلاً لإنتر ميامي، لاسيما وأنه يمتلك خبرة كبيرة في هذه البطولة، حيث تعد هذه هي المشاركة العاشرة له في البطولة والخامسة له على التوالي، كما أنه حصد المركز الثالث في نسخة 2023. ويتطلع الأهلي، أكثر الأندية الأفريقية والعربية مشاركة في كأس العالم للأندية، لبدء مغامرة جديدة في هذا العرس العالمي الكبير، الذي شهده حصوله على الميدالية البرونزية في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023. ويدخل الأهلي المباراة، بعدما حقق الفوز في آخر ست مباريات رسمية له، كما أنه سجل أهداف في آخر ثماني مباريات بما في ذلك المباراة الودية أمام باتشوكا المكسيكي، التي أقيمت استعداداً لمونديال الأندية. وانتفض الأهلي بعد خروجه من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال في الموسم المنتهى، حيث عزز سريعاً صفوفه بالعديد من النجوم البارزين، أملاً في اعتلاء عرش الكرة الأفريقية من جديد. وخلال فترة الانتقالات التي سبقت انطلاق مونديال الأندية مباشرة، استعاد الأهلي نجمه الدولي محمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا الإنجليزي السابق، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، نجم غريمه التقليدي الزمالك. كما ضم الأهلي لاعب الوسط التونسي الدولي محمد علي بن رمضان، وعاد إليه أيضاً النجم الدولي المالي أليو ديانج، الذي أبلى بلاء حسنا خلال فترة إعارته لفريق الخلود السعودي في الموسم المنقضي، كما عزز صفوفه، خلال فترة كأس العالم فقط بلاعب الوسط المخضرم حمدي فتحي، نجم الوكرة القطري. كما استغنى الأهلي عن خدمات مدربه السويسري مارسيل كولر، وتعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو لتدريب الفريق، وهو ما يشير إلى أن الأهلي سيدخل اللقاء بشكل جديد وغير معروف بالنسبة للمنافسين.