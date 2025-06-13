«زيزو».. صفقة ضخمة تتصدر مشروع الأهلي في مونديال الأندية

القاهرة(د ب أ)

عزز فريق الأهلي المصري صفوفه بالعديد من الصفقات البارزة في كل الخطوط، أملاً في تحقيق نتائج قوية في مشواره بكأس العالم للأندية، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، وتستضيفها الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو. نال الأهلي شرفاً كبيراً بخوض مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي. يشارك العملاق المصري في مونديال الأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا أكثر من مرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث فاز بالكأس أعوام 2021 و2023 و2024. وقبل انطلاق معسكره في كأس العالم بمدينة ميامي الأميركية، غيرت إدارة الأهلي تماماً من جلد الفريق وبدأت مشروعاً رياضياً جديداً بعد إقالة السويسري مارسيل كولر، عقب الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا وإسناد المهمة مؤقتاً لعماد النحاس، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري بسيناريو صعب وبعد سبعة انتصارات متتالية، ليفوز بالبطولة بفارق نقطتين عن بيراميدز، بطل أفريقيا هذا العام. وبعد التتويج بالدوري، اتجه الأهلي للتعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، ليكمل باكورة صفقاته التي بدأها منذ أواخر العام الماضي 2024، عندما اتفق على استعارة حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري لمدة شهر خلال كأس العالم للأندية، وأعاد اللاعب السابق محمود حسن تريزيجيه، بعد رحلة احتراف دامت 10 سنوات في بلجيكا وإنجلترا وتركيا، وأخيراً نادي الريان القطري، ثم التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي قادما بصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري. وفي نفس الفترة تعاقد الأهلي أيضاً مع المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، واستعار مصطفى العش مدافع زد، وأكمل صفقاته هذا الصيف باستعادة مدافعه السابق أحمد رمضان بيكهام قادماً من سيراميكا كليوباترا، واستعاد لاعب الوسط المالي آليو ديانج بعد إعارة موسم إلى الخلود السعودي، وتعاقد أيضاً مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان قادماً من فرينكفاروزي المجري. واختتم الأهلي صفقاته المدوية بالتعاقد مع أحمد مصطفى «زيزو» بصفقة انتقال حر قادماً من الزمالك، بعد ضجة واسعة في الأوساط الجماهيرية والإعلامية استمرت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. انضم زيزو إلى صفوف الأهلي ليجاور زملاءه القدامى في الزمالك إمام عاشور، وأشرف بن شرقي، بعد ثلاثة أعوام من انفراط هذا العقد برحيل بن شرقي عن الزمالك في صيف 2022، لينتقل إلى الجزيرة الإماراتي، وأتبعه إمام عاشور بالانتقال إلى ميتيلاند الدنماركي في فبراير 2023. وأثارت صفقة «زيزو» ضجة كبيرة لكونه النجم الأول للمنافس التقليدي، الزمالك، حيث تألق بالقميص الأبيض على مدار 6 مواسم ونصف، ساهم خلالها في تتويج الفريق ب10 ألقاب محلية وقارية، أبرزها لقب الدوري في عامي 2021 و2022 والسوبر الأفريقي في 2020 و2024 وكأس الكونفدرالية في 2019 و2024. وكان «زيزو» بصدد أن يكون أسطورة جديد لنادي الزمالك، ولكنه انقطع عن تدريبات الفريق بعد أزمة عنيفة مع إدارة النادي، التي قررت تجميده بداعي ذهاب اللاعب إلى السفارة الأميركية لاستخراج التأشيرة، قبل مواجهة حاسمة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية بكأس الكونفدرالية. وخسر الزمالك بالفعل هذه المباراة ليودع الكونفدرالية في أوائل أبريل الماضي، لتبدأ بعدها الضجة الواسعة في وسائل الإعلام وتبادل الشكاوى بين اللاعب وإدارة النادي، التي اتهمته بأنه وقع سراِ للأهلي، وكان يماطل إدارة الزمالك، بينما ادعى اللاعب أنه حاول مساعدة النادي في المفاوضات حتى آخر لحظة. وانتقل «زيزو» لصفوف الأهلي بصفقة ضخمة، وأقاويل عديدة عن راتب سنوي ضخم يصل إلى 100 مليون جنيه مصري، تشمل راتب اللاعب إضافة إلى بعض المزايا والحوافز من العقود الإعلانية والتسويقية. وأكد «زيزو» أنه تدرب بقوة خلال الفترة الأخيرة ليعوض افتقاده للياقة المباريات، مشيراً إلى أنه متحمس للغاية لارتداء قميص الأهلي ويتطلع معه للفوز بألقاب لم يحققها مع فريقه السابق الزمالك خاصة دوري أبطال أفريقيا، والتواجد باستمرار في بطولات «فيفا»، سواء كأس العالم للأندية كل أربع سنوات أو كأس القارات للأندية التي ستقام سنوياً.