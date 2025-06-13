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الرياضة

هل يصبح الأهلي «الضحية 122» لميسي؟!

هل يصبح الأهلي «الضحية 122» لميسي؟!
13 يونيو 2025 10:44

مراد المصري (أبوظبي)

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يسود الترقب للمباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية التي تقام فجر يوم الأحد بالتوقيت المحلي للإمارات، وتجمع الأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي بقيادة ليونيل ميسي، صاحب المسيرة الأسطورية، والذي سبق أن زار شباك 121 نادياً خلال مسيرته، وسط تساؤل هل يكون بطل أفريقيا الضحية رقم 122 التي يزور شباكها لـ «البرغوث»؟. وعلى مدار أكثر من عشرين عاماً في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات، سجل ميسي 865 هدفاً، وعلى صعيد مواجهات الأندية تحديداً فإنه سجل ضد 121 نادياً، ويعتبر إشبيلية أكثر من سجل ضده بإجمالي 38 هدفاً، يليه أتلتيكو مدريد 32 هدفاً، وفالنسيا 31 هدفاً، أما خارج إسبانيا فإن أرسنال أكثر من زار شباكه بإجمالي 9 أهداف. وفي بطولة كأس العالم للأندية تحديداً، خاض ميسي 5 مباريات بالمجمل، وسجل 5 أهداف، بواقع هدفين بمرمى سانتوس البرازيلي، وهدف أمام أتلانتي المكسيكي وإستوديانتس وريفر بليت الأرجنتينيان. ولن تكون مواجهة ميسي أمام الأهلي، الأولى ضد فريق عربي في كأس العالم للأندية، حيث سبق أن واجه السد القطري في عام 2012، ولم يسجل وقتها، إلا أنه قدم تمريرة حاسمة. وخلال مسيرته، فإن عدداً من الأندية لم يسجل في شباكها، وتعتبر إنتر ميلان الإيطالي ورين الفرنسي وروبن كازان الروسي أكثر الفرق التي قابلها دون التسجيل، بإجمالي 4 مباريات ضد كل فريق.

ميسي
الأهلي المصري
كأس العالم للأندية
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