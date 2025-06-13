الأهلي «ملك الأرقام القياسية» يستعد لصناعة التاريخ في مونديال الأندية

واشنطن(د ب أ)

نادي القرن في أفريقيا.. ملك الأرقام القياسية.. كبير القوم في القارة السمراء.. جميعها ألقاب تكشف عراقة فريق الأهلي المصري، الذي يستعد لكتابة فصل جديد من مشواره الحافل مع الساحرة المستديرة، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. ويسجل الأهلي ظهوره العاشر في مونديال الأندية عبر تاريخه، والخامس على التوالي في نسخة البطولة المقبلة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا بالولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل. وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات في المونديال الأهلي في المجموعة الأولى، برفقة إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي. ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة من العيار الثقيل ضد إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الافتتاحية للمونديال يوم السبت المقبل، قبل أن يلعب مع بالميراس في 19 يونيو الجاري، فيما يخوض لقائه الأخير بالدور الأول أمام بورتو بعدها بأربعة أيام. وحافظ الأهلي على مقعده الدائم بكأس العالم للأندية منذ نسخة عام 2020، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/ 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في النهائي، قبل أن يحرز البطولة أيضا موسم 2022/ 2023، الذي استعاده من الوداد البيضاوي المغربي، الذي رافق الفريق الأحمر كممثل عن القارة الأفريقية باعتباره بطل إحدى النسخ الأربع الماضية للمسابقة القارية. كما ظفر الأهلي بدوري الأبطال موسم 2023/ 2024، لتأتي مشاركته في المونديال عن جدارة واستحقاق، كما سمح أيضاً لناديي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي بالتأهل عبر مسار التصنيف. ويمتلك الأهلي العديد من الحقبات الأسطورية على مدار تاريخه، إذ تتزين كل عصوره بالذهب، ومن النادر أن تمر حقبة من دون تحقيق ألقاب منذ تأسيسه وحتى اليوم. النادي الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري برصيد 45 لقباً، كان آخرها في الموسم المنصرم، بعد منافسة ضارية مع بيراميدز، بطل أفريقيا الحالي، الذي ظل متصدراً لترتيب المسابقة الحالية، قبل أن يتنازل عنه لأبناء قلعة الجزيرة قبل أسابيع قليلة على نهاية البطولة. كما يعد الأهلي الأكثر تتويجاً بكأس مصر (39 لقباً) وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا (12 لقباً)، وهو ما يزيد على ضعف عدد الألقاب، الذي أحرزها أقرب ملاحقيه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي بقائمة الأكثر تتويجاً بالمسابقة القارية. ويتصدر الأهلي ترتيب الفرق الأكثر فوزا ببطولات السوبر الأفريقي (8 ألقاب) والسوبر المصري (15 لقباً) وكأس الكؤوس الأفريقية (4 ألقاب)، قبل إلغائها مطلع القرن الحالي. كما فاز الأهلي بأربعة ألقاب عربية، علماً أنه حصد لقب البطولة الأفرو آسيوية مرتين، وهو أول ناد يتوج بكأس القارات الثلاثة (أفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا) العام الماضي، ليمتلك حاليا 151 لقباً محلياً وإقليمياً وقارياً ودولياً. ويخوض الأهلي صراعاً من نوع آخر مع ريال مدريد الإسباني في صدارة ترتيب الأندية الأكثر إحرازاً للألقاب القارية والدولية في العالم، حيث يمتلك الفريق المصري 27 لقباً على صعيد البطولات القارية والدولية، ليحتل المركز الثاني بتلك القائمة بفارق 5 ألقاب خلف العملاق الملكي (المتصدر). وبعدما حصل الأهلي على جائزة نادي القرن الـ20 في أفريقيا، فإنه الأكثر تتويجاً ونجاحاً على المستوى القاري في القرن الحالي أيضاً، بفضل أجياله المتلاحقة التي تحصد الألقاب وتحقق الإنجازات في كل عصوره.