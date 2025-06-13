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الرياضة

«الجمارك والحدود» تتعهد بتوفير الأمن للأحداث الرياضية في أميركا

«الجمارك والحدود» تتعهد بتوفير الأمن للأحداث الرياضية في أميركا
13 يونيو 2025 12:15

نيويورك(أ ب)

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قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، إنها ستوفر الأمن للأحداث الرياضية الكبرى كافة، وذلك رداً على التساؤلات بشأن وجودها في منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، في ظل إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة. وقالت الهيئة: «نلتزم بالعمل مع شركائنا المحليين والفيدراليين لتأمين كأس العالم للأندية من كافة الجوانب، مثلما نفعل في كل الفعاليات الرياضية الكبرى ومنها سوبر بول، مهمتنا لم تتغير». وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد حذفت منشوراً سابقاً لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي كان به تنويه حول تواجدها وجاهزيتها في الجولة الافتتاحية من كأس العالم للأندية هذا الأسبوع. وتطرق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى التساؤلات حول دور هيئة الجمارك وحماية الحدود خلال سير منافسات البطولة، التي ستنطلق بمواجهة بين إنتر ميامي الأميركي والأهلي المصري على ملعب «هارد روك» في ميامي بفلوريدا. وقال إنفانتينو: «لا ليس لدي أي شكوك حول أي شيء، لأننا بالطبع نهتم بالناحية الأمنية، الشيء الأهم بالنسبة لنا هو ضمان تأمين كل الجماهير التي ستشاهد المباريات، وهذا أولويتنا». ويتم استدعاء عناصر هيئة الجمارك حماية الحدود بشكل متكرر للمساعدة في تأمين الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك سوبر بول، وهم يتعاملون مع بعض الأمور مثل فحص البضائع التي تقلها الشاحنات إلى الملعب بحثاً عن وجود أي مواد خطيرة، وكذلك المساعدة في التخطيط لحالات الطوارئ. وتقام كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً عبر العالم في 11 مدينة أميركية في الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى يوم 13 يوليو المقبل.

دونالد ترامب
كأس العالم للأندية
جياني إنفانتينو
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