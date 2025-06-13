«ميركاتو المونديال» 58 صفقة بـ480.4 مليون دولار



عمرو عبيد (القاهرة)

أكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، «فيفا»، أن فرق كأس العالم للأندية قامت بإجراء 58 تعاقداً جديداً خلال فترة القيد الاستثنائية، الخاصة بـ«ميركاتو المونديال»، وأن إجمالي الإنفاق بلغ 480.4 مليون دولار، خلال الأيام المعدودة التي منحها «فيفا» للأندية، من أجل الاستعداد ودعم صفوفها لضمان المشاركة القوية، في النُسخة الأولى من «مونديال الأندية» بنظامه الحديث.

وتصدّرت أندية أوروبا المشهد بالطبع، حيث أجرت مُجتمعة 24 تعاقداً جديداً، لتكون «القارة العجوز» صاحبة أكبر عدد من الصفقات المونديالية، رغم أن بعضها لم يخض «الميركاتو الاستثنائي» على الإطلاق، مثل باريس سان جيرمان وبنفيكا، وكانت أندية القارة الآسيوية التالية في الترتيب، بـ11 صفقة جديدة، في حين لم تظهر «أوقيانوسيا» على الإطلاق، مُمثّلة في فريقها الوحيد، أوكلاند سيتي، الذي لم يقم بأي تعاقد جديد قبل انطلاق البطولة العالمية.

وبعيداً عن عودة اللاعبين المُعارين إلى أنديتهم عقب انتهاء موسم 2024-2025، فإن «الزعيم الإماراتي»، العين، هو الفريق الأكثر حصولاً على خدمات نجوم جُدد من أجل «المونديال»، حيث أجرى 8 تعاقدات دُفعة واحدة، تلاه الأهلي المصري، الذي قام بجلب 6 صفقات جديدة، ثم بوتافوجو البرازيلي بـ5 لاعبين، مقابل 4 لكل من مانشستر سيتي وريد بول سالزبورج.

على الجانب الآخر، يدخل 13 نادياً «المُعترك المونديالي» بأسلحتهم التقليدية، من دون اللجوء إلى أي تحديث جديد في القوائم، وبالطبع يأتي على رأسهم «بطل أوروبا»، باريس سان جيرمان، الذي لم يكن بحاجة لإضافة أي عُنصر جديد لقوته الضاربة، التي بهرت الجميع في دوري الأبطال مؤخراً، كما تظهر أسماء أخرى مثل إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه مجموعة من الأساطير، أبرزهم «الساحر» ليونيل ميسي، وكذلك الترجي التونسي وماميلودي صن داونز من أفريقيا، وبالميراس وريفر بلات وفلومينيسي من أميركا الجنوبية.

مانشستر سيتي، الذي بدأ مرحلة تجديد الدماء منذ «ميركاتو الشتاء»، ظهر بقوة في مُسلسل صفقات «المونديال»، باختيارات مُحددة وسريعة وحاسمة، تُضاف إلى قائمته المُدجّجة بالنجوم، في تحذير واضح من «كتيبة جوارديولا» لجميع المنافسين، سواء في كأس العالم أو قبل انطلاق الموسم المُقبل، حيث كان الأكثر إنفاقاً في «ميركاتو المونديال» بإجمالي 128.3 مليون يورو، يليه تشيلسي بـ71.7، مقابل 69.5 مليوناً دفعها ريال مدريد في صفقتين فقط.

ويُعد المدافع الشاب، دين هويسن، هو أغلى لاعبي فترة الانتقالات الاستثنائية المونديالية، حيث دفع «الريال» 59.5 مليون يورو للحصول عليه من بورنموث، يليه تياني ريندرز المُنتقل من ميلان إلى «السيتي» مقابل 55 مليون يورو، أما عن أصغر لاعب في تلك القائمة، فكان ألفارو مونتورو لاعب بوتافوجو الجديد، الذي يبلغ من العُمر 18 عاماً، بينما كان نور الدين أمرابط وروي باتريسيو هما الأكبر، بـ38 عاماً، عقب التحاقهما بفريقي الوداد المغربي والعين، على الترتيب.