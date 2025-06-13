الكأس الذهبية تنطلق غداً بحضور تاريخي للسعودية

ميامي (د ب أ)

تنطلق بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) غداً السبت، وتستمر حتى السادس من يوليو. وقبل عام واحد فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، ستكون الكأس الذهبية بمثابة فرصة تنافسية عالية لأفضل فرق المنطقة، كما ستعطي الفرصة لمزيد من المشجعين للتفاعل مع كرة القدم، وزيادة شعبية اللعبة في أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي. وتشهد النسخة الثامنة عشرة من الكأس الذهبية، مشاركة أفضل 15 منتخباً من منطقة كونكاكاف، والتي تأهلت جميعها من خلال أحدث نسخة من دوري أمم كونكاكاف أو تصفيات الكأس الذهبية 2025، إلى جانب فريق واحد مدعو، وهو المنتخب السعودي. وتضم المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام وجمهورية الدومينيكان... وتضم المجموعة الثانية منتخبات كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو... وتضم المجموعة الثالثة منتخبات بنما وجامايكا وجواتيمالا وجوادلوب... وتضم المجموعة الرابعة منتخبات أميركا وهايتي وترينيداد وتوباجو والسعودية. وتقام البطولة في 14 ملعباً و11 منطقة حضرية في أميركا وكندا، بما في ذلك خمسة ملاعب ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026، والملاعب التي ستستضيف البطولة القارية هي «أيه تي أند تي» في أرلينجتون بتكساس، وملعب «كيو2» في أوستن بتكساس، ومتنزه دينيتي هيلث الرياضية في كارسون بكاليفورنيا، و«أن أر جي» في هيوستن بتكساس، وملعب «شل للطاقة» في هيوستن بتكساس، وملعب سوفي في إنجلوود بكاليفورنيا، وملعب «أليجيانت» في لاس فيجاس بنيفادا، وملعب «يو إس بانك» في مينيابوليس بمينيسوتا، وملعب «ستيت فارم» في فينيكس بأريزونا، وملعب «سناب دراجون» في سان دييجو بكاليفورنيا، ومتنزه باي بال في سان خوسيه بكاليفورنيا، وملعب «ليفيز» في سانتا كلارا بكاليفورنيا، وسيتي بارك في سانت لويس بميزوري، وبي سي بليس في فانكوفر بكندا. وتقام فعاليات دور المجموعات، خلال الفترة من 14 إلى 24 يونيو، يعقبها دور الثمانية بين 28 إلى 29 يونيو، ثم المربع الذهبي يوم الثاني من يوليو وصولاً للمباراة النهائية يوم السادس من يوليو. ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية. وتملك المكسيك رقماً قياسياً في عدد ألقاب البطولة بتسعة ألقاب، تليها الولايات المتحدة بسبعة ألقاب، وكندا بلقب واحد. فازت الولايات المتحدة بالبطولة الافتتاحية عام 1991، بعدما فازت على هندوراس في النهائي بنتيجة 4/ 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وجرت النسخة الأولى من البطولة القارية في ملعبين بجنوب كاليفورنيا، هما ملعب لوس أنجلوس التذكاري وملعب روز بول. وأقيمت نسخة 2019 من بطولة الكأس الذهبية في منطقة البحر الكاريبي وأميركا الوسطى لأول مرة على الإطلاق، حيث استضافت كل من جامايكا وكوستاريكا مباريات دور المجموعات، كما شهدت بطولة الكأس الذهبية لعام 2019 مشاركة 16 منتخباً لأول مرة في البطولة. واستمراراً لمحاولات تطوير بطولة الكأس الذهبية، ولأول مرة على الإطلاق، أضيفت جولة تمهيدية بنظام خروج المغلوب إلى نسخة 2021 وبداية من نسخة 1996 بدأت البطولة في دعوة ضيف أو أكثر من منتخبات من خارج الكونكاكاف للمشاركة في البطولة القارية، وكانت البداية عبر المنتخب البرازيلي، الذي شارك أيضاً في نسخة 1998، وفي نسخة 2000 تم توجيه الدعوة لمنتخبات كولومبيا وبيرو وكوريا الجنوبية للمشاركة في البطولة، ثم وجهت الدعوة للإكوادور وكوريا الجنوبية للمشاركة في نسخة 2002، قبل أن تعود البرازيل للمشاركة في نسخة 2003 رفقة كولومبيا. وفي نسخة 2005 شاركت جنوب أفريقيا وكولومبيا في البطولة، قبل أن تختفي ظاهرة توجيه الدعوة لضيف من خارج الكونكاكاف طوال سبع نسخ متتالية. وفي نسخة 2021 شاركت قطر كضيفة في الكأس الذهبية، وصولاً لمشاركة السعودية في نسخة 2025.