«الرجبي فئة 15 لاعباً» يدشن تصفيات المونديال بمواجهة هونج كونج

دبي (الاتحاد)

يدشن غداً «السبت» منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، بمواجهة هونج كونج، في المباراة التي ستقام بينهما بملعب ذا سيفنز في دبي، ويلعب منتخبنا مباراته الثانية أمام منتخب كوريا يوم 21 يونيو الجاري بمدينة إنشيون، فيما تقام المباراة الثالثة أمام منتخب سيريلانكا بمدينة كولومبو، يوم 4 يوليو المقبل، ويتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل على ملعب «ذا سيفنز» في دبي. ويضم المنتخب 23 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني، ومعه الطاقم الفني جاك بينادي ويوسف شاكر وآرون بريسكو ودوران جيربر، بجانب الدكتور فيشنو طبيب المنتخب ومايك اختصاصي العلاج الطبيعي. وأكد محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، أن المنتخب استعد بشكل جيد للتصفيات، من خلال برنامج مكثف استمر لفترة، حيث بدأت الخطة من العام الماضي، ولعب منتخبنا مع زيمبابوي وألمانيا وكينيا ودياً، وخاض عدة معسكرات داخلية كان آخرها معسكر العين، بجانب مشاركة اللاعبين في المسابقات المحلية، وبشكل عام جميع اللاعبين في جاهزية فنية عالية. وأضاف أن المواجهات المقبلة صعبة للغاية حيث يمتلك كل منتخب منها تاريخاً طويلاً، ولكننا نطمح في نحقق بطاقة تأهل مونديالية للمرة الأولى في تاريخ الرجبي، وهو ما عمل عليه الاتحاد منذ سنوات طويلة، سواء من خلال خطط طويلة المدى وتجهيز لاعبين للمستقبل، وبناء منتخبات نعول عليها في كل البطولات. وأشار إلى أن منتخباتنا الوطنية فئة 15 لاعباً وفئة السباعي والسيدات، حققت العديد من البطولات العربية والقارية، ويبقى حلم التأهل للمونديال الخطوة، التي نسعى إليها جميعاً، ونكرس كل جهودنا للوصول إلى الهدف. ووجه الزعابي الدعوة إلى جماهير الإمارات لمساندة المنتخب في المهمة الوطنية، من أجل تحقيق الفوز في الجولة الأولى والحصول على جرعة معنوية، لبقية المباريات، والوصول إلى الهدف المأمول من التصفيات.