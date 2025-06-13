الفلسطيني عبدول حسين يتوج بالنزال الرئيسي لبطولة محاربي الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

توّج الفلسطيني عبدول حسين، بالنزال الرئيس في النسخة الدولية المشتركة «العربية والأفريقية»، رقم 59 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت في صالة سبيس 42 في شاطئ الراحة بالعاصمة أبوظبي، بعدما تمكّن البطل من الفوز على الجزائري سامي يحيى في وزن «الديك» بالضربة القاضية الفنية في أولى مشاركاته في البطولة.

كما تغلب الكونغولي دييجو باندو على منافسه الجزائري إسلام مصرف، وتمكّن من إنهاء النزال لصالحه عن طريق تسديد لكمات أرضية متتابعة لخصمه في وزن المتوسط وشهدت الأمسية 13 نزالاً قوياً.

حضر البطولة، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، منظم الحدث.

في بقية النزالات، تألق الكويتي عبد الله بوشهري وحقق فوزاً مستحقاً قبل نهاية الجولة الأولى عن طريق الإخضاع على الجنوب أفريقي كول هيننج، في وزن الذبابة، ونجح اللبناني عمران شعبان في تقديم أداءً قوياً في مواجهة الكونغولي غونثر كالوندا نغونزا، ويفوز بقرار الحكام بالإجماع، في وزن المتوسط.

وأعرب البطل عبدول حسين الذي وصل إلى فوزه رقم 13 في مسيرته، والسادس على التوالي عن سعادته بالتتويج لأول مرة في أبوظبي، كما أعلن ان طموحه القادم المنافسة على حزام البطولة والذهاب للمشاركة في يو إف سي.

وشهدت المنافسات حضور 3 شباب فلنديين من أصول صومالية من هلسنكي إلى أبوظبي قبل انطلاق الأمسية بساعات قليلة، من أجل دعم أصدقائهم عبدول حسين عمران شعبان المقيمين في فنلندا، وأكد إسماعيل عبدالله أحد الثلاثي ان متابعتهم بطولة محاربي الإمارات عبر شاشة فايت باث باستمرار وإعجابهم بالبطولة التي تقام في الإمارات.

من جانبه أعرب فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، عن سعادته بالانطلاقة الكبيرة لمنافسات النسخة الحالية من البطولة، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً من مختلف الفئات على الرغم من إقامة الحدث قبل نهاية الأسبوع، الأمر الذي يؤكد تجاوز التحديات الاهتمام الجماهيري الكبير بمنافسات رياضات الفنون القتالية المختلطة، وما وصلت إليه البطولة التي باتت من أفضل المنصات العالمية.

وتوجّه درويش بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة المنظمة، وفريق بالمز الرياضية على دورهم الكبير في نجاح هذه النسخة من البطولة، معتبراً أن البنية التحتية المؤهلة والدعم الكبير للبطولة، أوصلها إلى المكانة التي تستحقها وجعل الاهتمام الجماهيري بها يرتفع بشكل كبير.