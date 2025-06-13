«الأولمبية» تستعرض مع الاتحادات معايير المشاركة في «داكار 2026»

دبي (الاتحاد)

عقدت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، مساء أمس، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً في مقر اللجنة بدبي، مع عدد من الاتحادات الرياضية المعنية، وذلك لمناقشة استعدادات المشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026، والتي ستشهد مشاركة 2700 رياضي في 25 رياضة متنوعة يتنافسون في 151 فعالية. واستعرض أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، خلال عرض توضيحي شامل، مختلف متطلبات المشاركة في الدورة، متناولاً معايير الأهلية والتصفيات المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لكل رياضة، إلى جانب الشروط الزمنية والفنية المرتبطة بعمر المشاركين، والتراخيص الدولية، ونظام التأهل. كما شهد الاجتماع فتح باب النقاش أمام استفسارات وملاحظات ممثلي الاتحادات الوطنية، وتم تحديد النقاط التي تتطلب المتابعة، خلال الفترة المقبلة، لضمان جاهزية مثلى للمشاركة في هذا الحدث الأولمبي البارز. من جهتها، شاركت لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الوطنية في منتدى الرياضيين الدولي الثاني عشر (IAF)، والذي عُقد خلال يومي 11 و12 يونيو في مدينة لوزان السويسرية، بوفد ضم محمد الناخي، وعائشة جاسم آل علي، عضوي لجنة الرياضيين. ويُعد المنتدى أكبر تجمع عالمي لممثلي الرياضيين، بتنظيم من لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، وبمشاركة أكثر من 400 ممثل رياضي من مختلف دول العالم، ناقشوا القضايا الحيوية التي تهم الرياضيين، وسبل تعزيز دور لجان الرياضيين الوطنية. وتضمن البرنامج جلسات جماعية وورش عمل متخصصة، استعرض خلالها المشاركون الدعم المُقدم من اللجنة الأولمبية الدولية، والتضامن الأولمبي، والشركاء العالميين. كما تولّت أليسون فيليكس، العداءة الأسطورية وعضو لجنة الرياضيين بـIOC، إدارة جلسة حوارية مع عدد من الرياضيين الذين استفادوا من برامج الدعم المختلفة. وعلى هامش المنتدى، التقى ممثلا اللجنة الأولمبية الوطنية كيرستي كوفنتري – الرئيس القادم للجنة الأولمبية الدولية، التي تتولى مهامها في 23 يونيو، تزامناً مع اليوم الأولمبي، وإيما تيرهو رئيسة لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية.