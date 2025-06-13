«البارالمبية» و«أبوظبي لرياضات المضرب» يعززان التعاون بتوحيد الجهود

مراد المصري (أبوظبي)

أبرمت اللجنة البارالمبية الوطنية، ونادي أبوظبي لرياضات المضرب، مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود في دعم رياضة أصحاب الهمم، وتعزيز التعاون في المجالات المشتركة التي من شأنها الارتقاء بدعم هذه الفئة على الصعد كافة. أقيمت مراسم توقيع اتفاقية التفاهم في حفل رسمي في فندق روتانا بارك بأبوظبي، ووقّع المذكرة كل من محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور حمد عبدالله المحياس، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرياضات المضرب، وبحضور ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة، وعبدالرحمن صالح المنهالي، نائب رئيس النادي، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات الرياضية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من المسؤولين والرياضيين والمهتمين بمجال رياضة أصحاب الهمم. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في سبيل تطوير رياضات المضرب لأصحاب الهمم، وتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني واللوجستي اللازم، بالإضافة إلى إعداد اللاعبين، وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية. وأكد محمد فاضل الهاملي في كلمته خلال الحفل، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة تمكين أصحاب الهمم رياضياً، من خلال فتح مجالات جديدة للمشاركة والتميز، مثمناً جهود نادي أبوظبي لرياضات المضرب في دعم هذه الفئة، والآفاق الكبيرة المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من المنشآت التي يوفرها النادي مع تسخر اللجنة كافة جهودها من أجل إنجاح هذه الاتفاقية عبر المبادرات التي سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة. كما توجه الهاملي بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، الداعم الرئيس لأنشطة وبرامج اللجنة، مثمناً دوره المحوري في دعم مسيرة رياضة أصحاب الهمم على المستويات كافة، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الإنجازات والارتقاء بالمستوى الفني للرياضيين. من جانبه، عبّر الدكتور حمد عبدالله المحياس عن سعادته بتوقيع المذكرة، مؤكداً التزام النادي بتوفير بيئة رياضية متكاملة، تدعم تنمية مهارات اللاعبين من أصحاب الهمم، والعمل على إدماجهم في مختلف الأنشطة والبطولات. واختتمت الفعالية بتبادل الدروع التذكارية وتكريم عدد من اللاعبين المميزين والمدربين، الذين ساهموا في تحقيق إنجازات لافتة خلال الموسم الرياضي، وسط أجواء احتفالية جسدت روح الشراكة والتكامل بين المؤسسات الرياضية في الدولة.