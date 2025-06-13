19 رمية ثلاثية بـ «توقيت بريكس» في «سلة آسيا»



علي معالي (دبي)

نجح فريق أوتسونوميا بريكس الياباني في تحطيم الرقم القياسي بدوري أبطال آسيا لكرة السلة، مسجلاً 19 رمية ثلاثية في الدور نصف النهائي أمام فريق برونكوس المنغولي، في البطولة المقامة بدبي على صالة كوكاكولا أرينا، وهذا الرقم من النقاط الثلاثية، هو الأكبر في السنوات العشر الأخيرة من البطولة القارية، وانتهت المباراة بفوز الياباني بنتيجة93 مقابل 71.

في السابق، كان الرقم القياسي 18 رمية ثلاثية، يتقاسمه الرياضي اللبناني في نهائي 2024 ضد شباب الأهلي، والريان القطري في نهائي 2016، ويحتل بريكس الآن المركز الأول برصيد 19 رمية ثلاثية من 46 محاولة.

وتصدر دي جي نيوبيل لاعب بريكس القائمة بـ 7 رميات ثلاثية ليجمع 35 نقطة، متعادلاً مع ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للرميات الثلاثية في مباراة واحدة خلال العقد الماضي، كما ساهم فين ديلاني وشينجي تاكاشيما بثلاث رميات ثلاثية لكل منهما، بينما سجل كل من ماكوتو هيجيما ويوسوكي إندو وسيجي إيكاروجا رميتين ثلاثيتين، وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، أن بريكس قد عادل بالفعل أعلى رقم قياسي له هذا الموسم وهو 13 رمية ثلاثية ثلاث مرات في وقت سابق من هذه البطولة، ضد تابيات الإيراني، وميرالكو بولتس الفلبيني، وشباب الأهلي.

ويسعى شباب الأهلي اليوم إلى البحث عن الميدالية البرونزية عندما يلتقي فريق برونكوس المنغولي في الخامسة مساء بعد خسارة «الفرسان» أمام الرياضي اللبناني في مباراة قبل النهائي أمس بنتيجة 100 مقابل 78، وتقام المباراة النهائية اليوم أيضاً في الساعة الثامنة مساء بين الرياضي اللبناني وأوتسونوميا بريكس الياباني.