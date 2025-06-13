ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!



مراد المصري (أبوظبي)

تأهل ميرانديس إلى الدور النهائي من ملحق الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز «الليجا»، بعد الفوز على راسينج سانتاندير 4-1، لتفوق في مجموعة مباراتي الدور نصف النهائي 7-4، ليقترب من تحقيق معجزة الصعود لفريق يعاند المنطق، بعدما استعان بـ 17 لاعباً على سبيل الإعارة المجانية أو صفقات حرة مجانية، بهدف إكمال قائمة المشاركة على أقل تقدير، قبل أن يرتفع سقف الطموح بشكل غير متوقع.

ولم يسبق لميرانديس اللعب إلى جانب أندية النخبة في «الليجا» طوال تاريخه الممتد لنحو 98 عاماً، وقضى 50 موسماً في دوري الدرجة الرابعة، و15 موسماً في دوري الدرجة الثانية، و11 موسماً فقط في دوري الدرجة الثانية، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز 18 من أصل 22 فريقاً، لينجو بأعجوبة من الهبوط.

ودخل ميرانديس هذا الموسم في البداية بقائمة شبه فارغة تماماً من اللاعبين، مما جعل الأندية الأخرى تساعدهم ما بين تقديم اللاعبين على سبيل الإعارة، أو قيامه بضم لاعبين بشكل مجاني، وبميزانية سقف رواتب لا تتخطى 4 مليون يورو، وعلى الملعب البلدي الذي لا تتجاوز سعته الإجمالية 6 آلاف متفرج، قلب الفريق التوقعات وأنهى الموسم العادي بالمركز الرابع، ليتأهل إلى ملحق الصعود، وينجح في الوصول إلى الدور النهائي، حيث سيقابل ريال أوفييدو.

ويقود ميرانديس مدرب إيطالي مغمور يدعى أليسيو ليشي، وهو الذي لا يمتلك سيرة ذاتية بارزة، إلا أنه تحول الآن إلى بطل قومي في مقاطعة قشتالة وليون.