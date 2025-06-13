«جلجيوس ألكسندر» يطالب بتفادي الإرهاق قبل مواجهة بيسرز «الرابعة»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حثّ النجم الكندي لنادي أوكلاهوما سيتي ثاندر وأفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين شاي جلجيوس-ألكسندر، زملاءه على «التعامل مع إرهاق» نهاية الموسم، قبل المواجهة الرابعة أمام مضيفه إنديانا بيسرز في الدور النهائي.وقال جلجيوس-ألكسندر في مؤتمر صحفي غداة خسارة فريقه المباراة الثالثة (107-116)، حيث بات يتخلّف 1-2 في سلسلته أمام بيسرز، التي تحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات: «لم يتبقّ سوى أربع مباريات هذا الموسم. لقد عملنا طوال الموسم، طوال الصيف الماضي، من أجل هذا»، مضيفاً: «من وجهة نظري، علينا التعامل مع الأمر، وننجز المهمة، ونسعى إلى الفوز بالمباراة التالية». وأوضح النجم الكندي أن التعب ليس تفسيراً للأداء الضعيف الذي قدمه ثاندر في الربع الأخير في مباراة الأربعاء. وكان جلجيوس-ألكسندر سجل 72 نقطة في المباراتين الأوليين من السلسلة النهائية، لكنه كان أقل تألقاً في الثالثة، حيث اكتفى بتسجيل 24 نقطة فقط، بينها ثلاث نقاط فقط في الربع الأخير، وارتكب ستة أخطاء في التمرير، وهو أكبر عدد له على الإطلاق في مباراة فاصلة. وأضاف: «لا أعتقد ذلك. إنها مباراة بدنية. لقد خضنا العديد من المباريات البدنية. خضنا مباريات كهذه كنت فيها رائعاً في اللحظات الأخيرة، ومباريات كنت فيها سيئاً في اللحظات الأخيرة». وأردف قائلاً: «كل ما يمكنني فعله هو الالتزام بأسلوب لعبي. لقد أصبح أسلوب لعبي، وطريقة تفكيري في المباراة، جزءاً لا يتجزأ من شخصيتي. قيادتي هي نفسها. لقد كانت طوال العام، متأصلة في شخصيتي». وأكد مدرب ثاندر مارك دينو ثقته في انتفاضة جلجيوس-ألكسندر في المباراة المقبلة، وقال: «أعتقد أن إحدى قدراته الخارقة هي قدرته على استغلال الاستحواذ التالي، والمباراة التالية، والخبرة التالية. إنه آخر لاعب أشعر بالقلق بشأنه في هذا الصدد». في المقابل، قال مواطنه أندرو نيمهارد الذي يُعد أحد المدافعين المكلفين بالرقابة اللصيقة بجلجيوس-ألكسندر «نحن نحاول أن نجعل الحياة صعبة عليه». وأضاف: «علينا أن نصر ونصعّب الأمور عليه. إنه عمل جماعي. علينا أن نكون مركزين ومتحدين في هذا الجانب من الملعب لننجح في هذه المهمة». وخسر ثاندر المباراة الإولى على أرضه 110-111، قبل أن يدرك التعادل في الثانية بحسمها في صالحه 123-107 أمام جماهيره، ثم خسر الثالثة 107-116 على أرض مضيفه الذي سيستقبله اليوم في الرابعة. وتقام المباراة الخامسة في أوكلاهوما سيتي الاثنين المقبل، على أن يستضيف إنديانا السادسة الخميس المقبل في حال دعت الحاجة، والأمر ذاته بالنسبة للسابعة في أوكلاهوما سيتي في 22 يونيو الحالي.