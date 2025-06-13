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الرياضة

40 مليون دولار تنقل الشاب كوستولاس إلى برايتون

40 مليون دولار تنقل الشاب كوستولاس إلى برايتون
13 يونيو 2025 13:49

لندن(أ ف ب)

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وافق نادي برايتون الإنجليزي على التعاقد مع المهاجم اليوناني الشاب خارالامبوس كوستولاس من أولمبياكوس مقابل 40.5 مليون دولار، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.وسيوقع ابن الثامنة عشرة عقداً لمدة خمس سنوات في الأول من يوليو، شرط الحصول على إجازة العمل الدولية. وقال مدرب برايتون الألماني فابيان هورتسيلر: «خارالامبوس موهبة شابة رائعة ونحن سعداء كونه سينضم الى برايتون». وأضاف: «يريد اللعب في الدوري الإنجليزي ونتطلع بشغف إلى ما يمكن أن يقدمه للفريق. سيمنحنا خيارات متنوعة في خط الهجوم، ونريد مساعدته على التأقلم مع الأجواء الجديدة». وساهم كوستولاس في إحراز أولمبياكوس الثنائية المحلية (الدوري اليوناني والكأس) وسجل 7 أهداف ونجح في تمريرتين حاسمتين في 35 مباراة في مختلف المسابقات. وبات كوستولاس ثالث لاعب ينضم إلى صفوف برايتون بعد الجناح توم واتسون من سندرلاند والكوري الجنوبي الشاب يوون دو-يونغ.

برايتون
الدوري الإنجليزي
أولمبياكوس
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