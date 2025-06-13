الريال والسيتي «الأغلى» تسويقياً وتشيلسي وباريس «الأصغر» عُمراً

عمرو عبيد (القاهرة)

تملك جميع الفرق المُشاركة في كأس العالم للأندية الحق بأن تحلم بالفوز بلقب النُسخة الجديدة الأولى، لكن الفوارق الضخمة في الإمكانات، المادية والبشرية، بين أندية أوروبا ومنافسيها من بقية قارات العالم، يمنح «عمالقة القارة العجوز» الأفضلية بالتأكيد، وقبل انطلاق «المونديال الجديد»، يتصدر ريال مدريد ومانشستر سيتي المشهد، من حيث القيمة التسويقية لفرق البطولة. «الريال» هو صاحب أعلى قيمة تسويقية بين أندية البطولة، بإجمالي 1.33 مليار يورو، يليه «السيتي» بفارق ضئيل جداً، حيث يملك «البلومون» قيمة تسويقية تبلغ 1.31 مليار يورو، ثم يظهر باريس سان جيرمان وتشيلسي في المراتب التالية، بـ1.06 و1.03 مليار، وباستثناء ريد بول سالزبورج، فإن جميع المراكز الـ11 الأولى في القائمة المالية، تخضع لسيطرة الفرق الأوروبية، بفارق واضح عن بقية فرق قارات العالم. وعلى الجهة المقابلة، يحتل أوكلاند سيتي المركز الأخير من حيث القيمة التسويقية، بـ4.58 مليون يورو، يسبقه أولسان هيونداي بـ14.9 مليون، ثم الوداد الرياضي بـ18.29، وأوراوا ريد دياموندز صاحب الـ19.85 مليون يورو، وهي الفرق الأربعة الوحيدة التي لم تبلغ قيمتها التسويقية 20 مليون يورو على الأقل. على الصعيد العربي، فإن الهلال السعودي يملك قائمة لاعبين هي الأغلى بين الخمسة، بـ154.33 مليون يورو، وضعته في الترتيب الـ16 بصورة عامة بين فرق المونديال، ليسبق بعض الأسماء الشهيرة، مثل ريفر بلات وبوكا جونيورز وإنتر ميامي، يليه «عربياً» الأهلي المصري بقيمة 49.65 مليون يورو، ثم العين الإماراتي مباشرة بـ46.59، وبعدهما يأتي الترجي التونسي بـ20.35، قبل الوداد المغربي. أما فيما يتعلق بمتوسط الأعمار، فإن الأمور تختلف تماماً، حيث يظهر أتلتيكو مدريد بقائمة تضم 12 لاعباً تجاوزت أعمارهم الـ30 عاماً، ولهذا لم يكن غريباً أن يبلغ متوسط أعمار الفريق 29.2 سنة، وهو الأعلى بين جميع الفرق، يليه ريفر بلات بـ28.8 ثم مونتيري بـ28.6، وكذلك إنتر ميلان الذي يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 28.3 سنة. وإذا كان ريد بول سالزبورج يُعد صاحب المتوسط العُمري الأقل، بـ22.9 عام، فإن حيوية وشباب تشيلسي وباريس سان جيرمان تبدو لافتة للأنظار، وكلاهما من أبطال البطولات الأوروبية هذا الموسم، إذ يملك «البلوز» لاعبين بمتوسط عُمري يبلغ 23.1 سنة، مقابل 23.7 لـ«الأمراء»، والمُدهش أن أكبر لاعب في قائمة تشيلسي يبلغ عُمره 27 عاماً فقط، ولا يملك أي لاعب يقترب حتى من الـ30 عاماً، في حين يوجد 9 لاعبين في صفوف «سان جيرمان»، تتراوح أعمارهم بين 20 عاماً أو أقل! ويُعد فابيو حارس مرمى فلومينيسي أكثر لاعبي كأس العالم للأندية، بـ44 عاماً و257 يوماً وقت انطلاق البطولة، بينما الأصغر هو تاكيشي وادا لاعب خط وسط أوراوا الياباني، بعُمر 16 عاماً، أما على المستوى العربي، فإن أعمار قائمة الأهلي الأكبر، بمتوسط 27.5 عام، وضعته بين أكبر 10 فرق عُمراً في البطولة، بينما جاء العين والترجي في قائمة أصغر 10 فرق، بـ26 و25.8 سنة على الترتيب، والطريف أن الوداد يملك أكبر وأصغر لاعب بين الفرق العربية، إذ لديه نور الدين أمرابط صاحب الـ38 عاماً، وياسين بناني الذي لم يبلغ الـ17 من عُمره بعد.