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الرياضة

12 دولة في النسخة الثانية من البطولة العربية الدولية للعبة «فالورانت»

12 دولة في النسخة الثانية من البطولة العربية الدولية للعبة «فالورانت»
13 يونيو 2025 15:32

 
الشارقة (الاتحاد)
انطلقت اليوم فعاليات البطولة العربية الدولية النسخة الثانية للعبة «فالورانت»، بتنظيم اتحاد الرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع شركة إيسبورت ميدل إيست الإماراتية للرياضات الإلكترونية، وذلك بمشاركة منتخبات من 12 دولة، في حدث يُعد من أبرز البطولات الإقليمية والدولية المعنية بتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، وتعزيز مكانة المواهب الصاعدة في لعبة VALORANT.
وتشارك في هذه النسخة منتخبات تمثل كلاً من: الإمارات، سوريا، الأردن، عُمان، لبنان، مصر، الهند، مونتينيجرو، إيطاليا، صربيا، كرواتيا، واليونان، لتشكّل البطولة منصة تنافسية رقمية تجمع بين الثقافات والخبرات المتنوعة في عالم الألعاب الإلكترونية.
وتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، بناءً على قرعة فنية راعت توازن الأداء وتنوع المستويات، على أن تتأهل أفضل الفرق إلى الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستُتوّج بطل النسخة الثانية.
من جانبه، أكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، أن: «تنظيم هذه البطولة يعكس التزام الاتحاد بتنمية ودعم قطاع الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، من خلال خلق بيئة تنافسية رائدة تتيح للاعبين العرب فرصة الاحتكاك بمدارس وأساليب لعب متنوعة، بما يسهم في رفع المستوى الفني وتعزيز الجاهزية للمشاركات الدولية الكبرى».
وأضاف: «نحن فخورون بأن تكون دولة الإمارات منصة تجمع اللاعبين والفرق من مختلف الدول ضمن بيئة احترافية، تعكس التقدم في البنية الرقمية والتقنية القادرة على استضافة البطولات الإلكترونية عبر الإنترنت، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لصناعة وتنظيم الفعاليات الإلكترونية».
وتُعد هذه البطولة محطة تحضيرية أساسية للمنتخبات المشاركة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، في ظل ازدياد أهمية «فالورانت» كإحدى أسرع ألعاب الرياضات الإلكترونية نمواً وانتشاراً على مستوى العالم.

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