توماس فرانك: تركت قطعة من قلبي في برينتفورد



لندن (د ب أ)

أكد توماس فرانك، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أن فريق برينتفورد، سوف يكون له دائماً مكان خاص في قلبي، وذلك مع بداية مسيرة المدرب مع فريق توتنهام.

أعلن توتنهام أمس الخميس أن فرانك سيكون المدير الفني الجديد للفريق بعدما وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام. وانتهت فترة تولي فرانك تدريب برينتفورد، الذي فاز معه بـ136 مباراة من أصل 317 تولى فيها قيادته طوال سبع سنوات، وقاد المدرب الدنماركي الفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في 2021.

وفي رسالة مؤثرة نشرها برينتفورد على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، قال فرانك: «حان الوقت بالنسبة لي للمضي قدماً. ولكن، حتى وأنا أرحل، أعلم أنني تركت قطعة من قلبي في برينتفورد، ليس فقط مع نادي كرة القدم، ولكن مع المجتمع، وبالطبع مع الجماهير المذهلة والوفية».

وأضاف: «أود أن أعرب عن امتناني العميق للنادي لمنحي الفرصة لتحقيق أحلامي، ولكل من كان جزءاً من هذه الرحلة وجعلها تجربة لا تنسى». وأردف: «بالنسبة لعائلتي ولي، كان السماح لنا لكي نكون جزءاً من هذا المجتمع المميز شرفاً كبيراً، إنها تجربة ومغامرة سأعتز بها طوال حياتي، لذلك، شكراً لكم». وأكد: «أياً كان ما حققناه، فقد حققناه معاً، ونجاحنا كان مبنياً على الوحدة، الروح، الشجاعة والطموح في كل مستوى بالنادي وبين الجماهير».

وأردف: «الجميع ساهم، وكل مساهمة كانت لا تقدر بثمن. أنا لا أودع مجرد نادٍ لكرة القدم، بل أودع أصدقاء سأحمل دعمهم لي في السراء والضراء معي دائماً». وأكمل: «أود أن أوجه شكراً خاصاً إلى ماثيو بينهام مالك نادي برينتفورد. ثقته وصداقته كانتا تعني لي الكثير، وحقيقة أنه منحني فرصة التدريب في كرة القدم الإنجليزية تعني أنني سأظل ممتناً له دائماً. شكراً لك، ماثيو».

وأكد: «بينما حان وقت الوداع أتمنى أن تدوم العلاقات التي بنيتها مع الجميع للأبد، بالطبع، سنلتقي مجدداً في عالم كرة القدم الجميل».