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الرياضة

دورتموند «يؤجل أوقات النوم» في مونديال الأندية

دورتموند «يؤجل أوقات النوم» في مونديال الأندية
13 يونيو 2025 18:00

 
دوسلدورف (د ب أ)
غادر فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الجمعة، للولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. وتواجد جوب بيلينجهام، المنضم حديثاً لدورتموند، مع بعثة الفريق الألماني، الذي حرص على عدم ترك شيء للصدفة خلال الأيام الماضية، لتقليل إرهاق السفر.
وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند: «كما هو الحال دائماً، نريد التقدم لأقصى حد ممكن في البطولة»، بينما أكد نيكو كوفاتش، مدرب الفريق: «نريد تقديم أداء جيد».
ولتحقيق ذلك، تم تأجيل مواعيد التدريب وأوقات النوم الموصى بها للاعبين ساعة واحدة يومياً للاستعداد لفارق التوقيت الذي يبلغ ست ساعات. وصرح كوفاتش: «أولاً، منتصف الليل، ثم الواحدة صباحاً، ثم الثانية، وأخيراً الثالثة. يجب علينا التكيف مع الظروف هناك. ولتحقيق ذلك، نحاول توفير أكبر قدر ممكن من المتطلبات، بالتعاون مع أطبائنا وطاقمنا الفني».
ومن المقرر أن يجري دورتموند تدريباته في فورت لودرديل بمركز تدريب فريق إنتر ميامي الأميركي، الذي يضم فيه صفوفه الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويبدأ الفريق مشواره في البطولة يوم الثلاثاء القادم بمواجهة فلومينينسي البرازيلي، ثم يلتقي في الجولتين التاليتين بدور المجموعات مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

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