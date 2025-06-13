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الرياضة

يوفنتوس يجدد عقد مدربه تيودور لمدة عامين

يوفنتوس يجدد عقد مدربه تيودور لمدة عامين
13 يونيو 2025 17:50

 
روما (رويترز) 
أعلن نادي يوفنتوس اليوم الجمعة تجديد عقد مدربه إيجور تيودور لمدة عامين آخرين، قبل انطلاق مشوار الفريق في كأس العالم للأندية، وقال داميان كومولي المدير العام الجديد ليوفنتوس الثلاثاء الماضي، إن النادي لديه ثقة في المدرب الكرواتي الذي تولى المسؤولية قبل أقل من ثلاثة أشهر.
وتولى تيودور المنصب في مارس الماضي بعد إقالة تياجو موتا إثر الخروج من إطار المنافسة على كل الكؤوس والابتعاد عن المربع الذهبي بالدوري.
وخسر يوفنتوس مباراة واحدة فقط في الدوري تحت قيادة تيودور واحتل المركز الرابع ليتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وقال يوفنتوس في بيان: «التزم تيودور بالاستمرار بنادينا حتى 30 يونيو 2027 -مع إمكانية التمديد حتى عام 2028- وسيقود الفريق الأول في المواسم المقبلة، بدءاً من المسابقة الرسمية الأولى المرتقبة في الولايات المتحدة، وهي كأس العالم للأندية».
ويواجه يوفنتوس فريق العين في واشنطن يوم الأربعاء، ثم يلتقي الوداد المغربي ومانشستر سيتي في مباراتيه الأخريين بالمجموعة السابعة.

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