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الرياضة

حمدان بن مبارك: كل الدعم لمنتخبنا الوطني لتحقيق الحلم المونديالي

حمدان بن مبارك: كل الدعم لمنتخبنا الوطني لتحقيق الحلم المونديالي
13 يونيو 2025 18:02

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم تسخير كافة الإمكانات لمنتخبنا الوطني الذي يستعد لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في شهر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه في مكتبه بالعاصمة أبوظبي، كوزمين أولاريو مدرب منتخبنا الوطني، حيث اطلع على برنامج الإعداد الذي اقترحه الجهاز الفني للفترة المقبلة التي ستشهد خوض الأبيض مباريات الملحق، وأيضاً المشاركة في النسخة الثانية لبطولة كأس العرب FIFA التي ستقام في ديسمبر المقبل.
كما اطلع معاليه على تقرير الجهاز الفني الخاص بالفترة الماضية التي خاض فيها الأبيض مباراتي منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
ودعا معالي رئيس الاتحاد الأندية ووسائل الإعلام والجماهير إلى ضرورة مواصلة الالتفاف حول المنتخب في هذه الفترة المهمة وتقديم الدعم اللازم للاعبين من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو التأهل إلى المونديال للمرة الثانية.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «إن اتحاد الكرة يعمل على توفير أفضل بيئة للمنتخب الوطني من أجل أن يواصل إعداده بالصورة التي تناسب قوة مباريات الملحق. إن مجلس الإدارة سيكون كعادته خير سند للأبيض في كل المنافسات التي يشارك فيها، لذا نأمل أن يحقق منتخبنا طموحات جمهوره ويكون ضمن منتخبات المونديال».

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