ريال مدريد يضم الشاب الأرجنتيني ماستانتوونو

مدريد (أ ف ب)

أعلن ريال مدريد الإسباني الجمعة، عن توصله إلى اتفاق لضم صانع الألعاب الشاب فرانكو ماستانتوونو (17 عاما) من ريفربلايت الأرجنتيني مقابل صفقة بلغت 52 مليون دولار حسب وسائل الإعلام الإسبانية، بينما تشير تقارير أرجنتينية إلى أن قيمة الصفقة قد تبلغ 68 مليون دولار.

وسيشارك ماستانتوونو في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة مع ريفربلايت قبل انتقاله إلى العاصمة الإسبانية.

وقال ريال مدريد في بيان «سيكون ماستانتوونو لاعباً في نادينا للمواسم الستة المقبلة، من 14 أغسطس 2025 إلى 30 يونيو 2031».

وأضاف «في سن السابعة عشرة، يُعد أيضًا أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه».

تخرّج لاعب خط الوسط من أكاديمية ريفربلايت، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يناير 2024. وهو ثالث صفقات ريال مدريد هذا الصيف، بعد الظهير الانجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد من ليفربول ودين هاوسن من بورنموث.

كما عيّن ريال مدريد شابي ألونسو مدرباً جديداً له خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب منتخب البرازيل.